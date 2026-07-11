Предстоящей зимой отопление в Латвии, скорее всего, будет дороже, чем минувшей

"Нынешние ожидания рынка скорее сводятся к тому, что цена на газ этой зимой будет выше, чем прошлой. Но очень многое все же зависит от того, чем в итоге закончится конфликт между Ираном и США: удастся ли успешно завершить переговоры, возобновятся ли поставки газа из Катара. Катар производит примерно 20% всего мирового СПГ, и эти объемы как раз отсутствовали на рынке", – отметил член правления Baltic Energy Partners Марко Алликсон.