Предстоящей зимой отопление в Латвии, скорее всего, будет дороже, чем минувшей
Цены на газ опять начали расти. По мнению экспертов, Европе удастся избежать дефицита топлива. Тем не менее этой зимой цена на газ может вырасти еще больше.
Как сообщает rus.err.ee, сейчас на европейском рынке стоимость газа составляет около 48 евро за мегаватт-час, тогда как еще примерно две недели назад она была на уровне 40 евро. Одновременно уровень заполненности газовых хранилищ сейчас один из самых низких за долгое время.
По словам председателя правления предприятия Elenger Маргуса Каазика, сейчас хранилища в Европе заполнены примерно на 50%.
"По текущим прогнозам, он может достичь примерно 75%. Газовые запасы сейчас пополняются, но темпы ниже, чем раньше. Сейчас снова начались более активные боевые действия на Ближнем Востоке, и это, безусловно, влияет на цену гораздо сильнее, чем уровень запасов в хранилищах", – пояснил Каазик.
По оценке экспертов, дефицит газа Европе не грозит, однако этой зимой цена на газ, скорее всего, будет выше, чем прошлой. В Латвии от цен на газ зависят и тарифы на отопление. Особенно это касается Риги.
"Нынешние ожидания рынка скорее сводятся к тому, что цена на газ этой зимой будет выше, чем прошлой. Но очень многое все же зависит от того, чем в итоге закончится конфликт между Ираном и США: удастся ли успешно завершить переговоры, возобновятся ли поставки газа из Катара. Катар производит примерно 20% всего мирового СПГ, и эти объемы как раз отсутствовали на рынке", – отметил член правления Baltic Energy Partners Марко Алликсон.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в ряде городов и населенных пунктов Латвии уже подняли тарифы на тепло. А также о том, что в Латвии уже сейчас начали готовится к возможному дефициту топлива и дороговизне отопления предстоящей зимой.