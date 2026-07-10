В Латвии за несколько дней ограбили два магазина Evelatus: полиция ищет связь между преступлениями
За несколько дней в Латвии были ограблены сразу два магазина сети Evelatus. Преступники действовали ночью, разбивали витрины и похищали мобильные телефоны. Полиция проверяет, связаны ли эти кражи между собой.
В Латвии за несколько дней произошла серия краж из магазинов сети Evelatus, специализирующейся на продаже мобильных устройств и аксессуаров. Преступники дважды проникали в магазины ночью, повреждали имущество и похищали товар. Полиция не исключает, что оба эпизода могут быть связаны между собой.
Последний случай произошёл в торговом центре Rimi Bauska на улице Пионеру в Бауске. Как сообщили в Государственной полиции, информация о краже поступила вскоре после полуночи в ночь на четверг. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и личности возможных подозреваемых. В интересах расследования более подробные комментарии пока не раскрываются.
Как рассказал член правления и бенефициар компании Evelatus Валтерс Германис, это уже второе проникновение в магазины сети за текущую неделю. Первое произошло в магазине Evelatus в торговом центре Akropole Alfa в Риге. По словам Германиса, в обоих случаях злоумышленники действовали ночью, повредили имущество и похитили товары. Общий ущерб оказался значительным. В магазине Akropole Alfa он оценивается примерно в 50 тысяч евро, включая стоимость украденной техники и восстановительные работы. В Бауске ущерб составил около 10 тысяч евро.
Несмотря на произошедшее, оба магазина продолжают работу. Пока правоохранительные органы не раскрывают дополнительных деталей, однако расследование продолжается, а версия о том, что за серией краж может стоять одна и та же группа злоумышленников, проверяется.