В Латвии за несколько дней ограбили два магазина Evelatus: полиция ищет связь между преступлениями

Как рассказал член правления и бенефициар компании Evelatus Валтерс Германис, это уже второе проникновение в магазины сети за текущую неделю. Первое произошло в магазине Evelatus в торговом центре Akropole Alfa в Риге. По словам Германиса, в обоих случаях злоумышленники действовали ночью, повредили имущество и похитили товары. Общий ущерб оказался значительным. В магазине Akropole Alfa он оценивается примерно в 50 тысяч евро, включая стоимость украденной техники и восстановительные работы. В Бауске ущерб составил около 10 тысяч евро.