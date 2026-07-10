На маршруте Рига-Даугавпилс пассажиров отдельных рейсов электричек пересадят в автобусы

Перевозка велосипедов в автобусах не предусмотрена. При этом Vivi по возможности обеспечит перевозку родителей с детскими колясками, однако следует учитывать, что автобусы не приспособлены для таких нужд, поэтому поездка может быть менее комфортной. При необходимости воспользоваться автобусом компания рекомендует обратиться за помощью к водителю или другим пассажирам, чтобы занести или вынести коляску.