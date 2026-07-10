На маршруте Рига-Даугавпилс пассажиров отдельных рейсов электричек пересадят в автобусы
В связи с ремонтными работами, которые проводит Latvijas dzelzceļš, в июле и августе изменится движение отдельных ночных и ранних утренних поездов на маршруте Рига – Даугавпилс – Рига.
Компания Vivi организует перевозку пассажиров на участке Крустпилс – Ливаны автобусами. Автобусы будут останавливаться в Крустпилсе и Ливаны, а остановки будут расположены возле зданий вокзалов.
При следовании из Риги в Даугавпилс изменения коснутся рейсов 15, 20, 23, 27 и 30 июля, а также 3 и 6 августа. Поезда будут отправляться из Риги в 21:01 и прибывать в Даугавпилс в 00:37.
В обратном направлении, из Даугавпилса в Ригу, изменения затронут рейсы 16, 21, 24, 28 и 31 июля, а также 4 и 7 августа. Поезда будут отправляться из Даугавпилса рано утром — в 3:22 — и прибывать в Ригу в 6:59.
Расписание автобусов будет согласовано с движением поездов. Если поезд задержится, автобус отправится только после его прибытия и пересадки пассажиров. Если же задержится автобус, поезд дождется его прибытия.
Для поездки в автобусах будут действительны ранее приобретенные железнодорожные билеты, их стоимость не изменится. При этом купить билет в автобусе будет нельзя.
Vivi призывает пассажиров приобретать билеты заранее — на сайте компании, в мобильном приложении Vivi Latvija, в кассах или у других распространителей билетов. Также пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями в расписании и предусмотреть дополнительное время на дорогу.
Перевозка велосипедов в автобусах не предусмотрена. При этом Vivi по возможности обеспечит перевозку родителей с детскими колясками, однако следует учитывать, что автобусы не приспособлены для таких нужд, поэтому поездка может быть менее комфортной. При необходимости воспользоваться автобусом компания рекомендует обратиться за помощью к водителю или другим пассажирам, чтобы занести или вынести коляску.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что для пассажиров Vivi готовят важные изменения, касающиеся единого билета.