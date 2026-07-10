В Латвии начали возмещать убытки, причиненные военными инцидентами. Как получить компенсацию?

Компенсации будут выплачиваться за ущерб государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу жителей и предприятий, включая посевы, лесные насаждения и животных. Цель нового регулирования — обеспечить четкий и единый порядок действий в случаях, когда в результате военных инцидентов на территории Латвии причинен ущерб.