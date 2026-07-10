В Латвии начали возмещать убытки, причиненные военными инцидентами. Как получить компенсацию?
По информации Министерства юстиции, с 10 июля в Латвии вступает в силу новое регулирование, которое впервые устанавливает единый порядок компенсации прямых убытков, причиненных военными инцидентами, включая атаки беспилотников и другие гибридные угрозы, в мирное время.
Компенсации будут выплачиваться за ущерб государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу жителей и предприятий, включая посевы, лесные насаждения и животных. Цель нового регулирования — обеспечить четкий и единый порядок действий в случаях, когда в результате военных инцидентов на территории Латвии причинен ущерб.
Как получить компенсацию?
Если в результате военного инцидента причинен прямой ущерб, пострадавшее лицо должно в течение трех рабочих дней обратиться в соответствующее самоуправление и предоставить информацию о понесенных убытках.
Если ущерб причинен посевам, насаждениям, лесным угодьям, животным или сельскохозяйственной технике, информацию необходимо подать в Службу поддержки села.
Факт военного инцидента будут подтверждать Национальные вооруженные силы. После этого самоуправление или Служба поддержки села в течение одного месяца примут решение о размере компенсации. После выделения средств из государственного бюджета компенсация будет выплачена пострадавшему.
Размер компенсации
Если имущество застраховано от военных рисков или такая страховка отсутствует на рынке, государство компенсирует до 90% прямого ущерба.
Если же страхование военных рисков доступно, но имущество не было застраховано, государство компенсирует до 75% прямого ущерба.
Новый порядок вводит четкий и единый механизм предоставления государственной финансовой поддержки лицам, чье имущество пострадало в результате военных инцидентов в мирное время.