Два дня разговоров о главном: в Цесисе стартовал фестиваль LAMPA
Сегодня, 10 июля, в Цесисе начался 12-й Фестиваль разговоров LAMPA. В течение двух дней на более чем 400 мероприятиях посетителей приглашают не только слушать и участвовать в дискуссиях, но и вместе искать ответы на главный вопрос этого года: "О чем нельзя не говорить?"
В этом году на 66 площадках фестиваля пройдут разговоры о безопасности, здоровье, образовании, технологиях, экономике, предпринимательстве, жизни в регионах, культуре, окружающей среде, роли Европы в меняющемся мире и многих других темах, важных для демократии. В программу, подготовленную более чем 290 организациями, включены дискуссии, интервью, мастерские, перформансы и другие мероприятия, в которых примут участие свыше 1400 спикеров из Латвии и других стран.
Открытие фестиваля состоялось 10 июля в 12.00 на сцене DOTS, а программа на всех площадках продолжится до позднего вечера. Завершит день уже ставшая традиционной "Дискотека политиков", а футбольные болельщики смогут посмотреть на большом экране на сцене DOTS четвертьфинальный матч чемпионата мира FIFA.
В субботу, 11 июля, разговоры и дискуссии на сценах и в палатках фестиваля продолжатся в течение всего дня. Кульминацией вечера станет "Прожарка политиков" - одно из самых ожидаемых посетителями событий Фестиваля разговоров LAMPA.
Помимо дискуссий, во время фестиваля будут работать miniLAMPA для детей и семей, Brīvbode, палатка Lampdarība в поддержку Украины, пространство "Время читать", "Пакомат разговоров о будущем", где каждый сможет написать письмо самому себе в будущее, различные мероприятия, посвященные здоровью и благополучию, а также другие площадки, которые позволят посетителям не только слушать, но и активно участвовать.
С полной программой, картой фестиваля и практической информацией можно ознакомиться на сайте Фестиваля разговоров LAMPA www.festivalslampa.lv и в мобильном приложении фестиваля. Вход на все мероприятия бесплатный.