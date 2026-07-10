Два дня разговоров о главном: в Цесисе стартовал фестиваль LAMPA

Помимо дискуссий, во время фестиваля будут работать miniLAMPA для детей и семей, Brīvbode, палатка Lampdarība в поддержку Украины, пространство "Время читать", "Пакомат разговоров о будущем", где каждый сможет написать письмо самому себе в будущее, различные мероприятия, посвященные здоровью и благополучию, а также другие площадки, которые позволят посетителям не только слушать, но и активно участвовать.