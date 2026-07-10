Торговля Латвии с Россией сократилась, но экспорт все еще превышает 70 млн евро
Несмотря на санкции и политические заявления, Латвия продолжает активно торговать с Россией. За май экспорт превысил 70 млн евро, тогда как поставки в Украину за год заметно сократились.
В мае, по сравнению с маем 2025 года, экспорт Латвии в Россию сократился на 4,8%, а импорт из России — на 40,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В мае объём экспорта в Россию составил 70,7 млн евро. Наибольшее влияние на снижение экспорта оказало сокращение поставок продукции химической промышленности и смежных отраслей — на 51,1%, или 7,7 млн евро. Импорт из России в мае 2026 года составил 4,4 млн евро. Основной причиной снижения стало сокращение импорта животных и растительных жиров и масел на 1,8 млн евро.
В мае по сравнению с маем прошлого года экспорт Латвии в Беларусь вырос на 30,2% и достиг 16,2 млн евро. Основным фактором роста стало увеличение экспорта оптических приборов и оборудования на 3,6 млн евро. Импорт из Беларуси сократился на 59,2% — до 2,8 млн евро. Наибольшее влияние оказало снижение импорта животных и растительных жиров и масел на 3,7 млн евро.
При этом по сравнению с апрелем импорт из Беларуси, наоборот, увеличился на 52,9%. Рост главным образом был обусловлен увеличением поставок продукции химической промышленности и смежных отраслей, а также пищевой промышленности — в каждой из этих товарных групп импорт вырос примерно на 0,5 млн евро.
Экспорт Латвии в Украину в мае по сравнению с маем 2025 года сократился на 23,4% и составил 30,3 млн евро. Основной причиной стало снижение экспорта транспортных средств и их оборудования на 10,2 млн евро, или 91,1%. Импорт из Украины уменьшился на 13,1% — до 18,3 млн евро. Главным фактором стало сокращение импорта продукции химической промышленности и смежных отраслей на 2,7 млн евро, или 79,4%.