Торговля Латвии с Россией сократилась, но экспорт все еще превышает 70 млн евро

Экспорт Латвии в Украину в мае по сравнению с маем 2025 года сократился на 23,4% и составил 30,3 млн евро. Основной причиной стало снижение экспорта транспортных средств и их оборудования на 10,2 млн евро, или 91,1%. Импорт из Украины уменьшился на 13,1% — до 18,3 млн евро. Главным фактором стало сокращение импорта продукции химической промышленности и смежных отраслей на 2,7 млн евро, или 79,4%.