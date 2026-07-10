Паника на рейсе Ryanair - обломок двигателя разбил иллюминатор. ВИДЕО
Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс в немецкий Мюнхен, в пятницу был вынужден вернуться в аэропорт Салоников после серьезной неисправности двигателя вскоре после взлета, сообщили греческие власти.
Во время инцидента фрагмент двигателя ударил в иллюминатор и разбил его. В результате пострадал пассажир, сидевший рядом с окном. В качестве меры предосторожности в салоне автоматически выпали кислородные маски, что вызвало панику среди пассажиров, сообщает Euronews.
Власти подчеркнули, что, несмотря на первоначальные опасения, трещин или пробоины в фюзеляже самолета не было.
Экипаж обнаружил неисправность, когда самолет находился над территорией Северной Македонии, и принял решение вернуться в Салоники, поскольку устранить проблему с двигателем в полете было невозможно.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp
После объявления пилотами аварийной ситуации в аэропорту Македония в Салониках были приведены в готовность все экстренные службы: пожарные, бригады скорой помощи, полиция и другие подразделения. Самолет благополучно приземлился, после чего его отбуксировали в специально отведенную зону аэропорта.
Четырех пассажиров доставили в больницу для профилактического медицинского осмотра. Большинство после обследования были отпущены домой, однако один человек остался под наблюдением врачей для дополнительных обследований.
Авиакомпания Ryanair предоставила резервный самолет, который доставил большинство пассажиров к месту назначения, чтобы они смогли завершить поездку.
В заявлении для Euronews авиакомпания сообщила: «Рейс Ryanair из Салоников в Мемминген (аэропорт, который часто используется как альтернативный для Мюнхена) в пятницу утром (10 июля) вскоре после взлета вернулся в Салоники после того, как в полете сместился пассажирский иллюминатор. Самолет совершил штатную посадку, а пассажиры вернулись в терминал. Один пассажир обратился за медицинской помощью и получил ее на земле в Салониках. Чтобы свести задержку к минимуму, был предоставлен резервный самолет, который вылетел в Мемминген в 9:53 по местному времени».
Компетентные авиационные органы начали расследование, чтобы установить причины неисправности двигателя.