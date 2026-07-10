Паника на рейсе Ryanair - обломок двигателя разбил иллюминатор. ВИДЕО
Фото: Pexel/скриншот видео
Пассажир, сидевший у окна, был раненен и доставлен в больницу.
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Паника на рейсе Ryanair - обломок двигателя разбил иллюминатор. ВИДЕО

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Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс в немецкий Мюнхен, в пятницу был вынужден вернуться в аэропорт Салоников после серьезной неисправности двигателя вскоре после взлета, сообщили греческие власти.

Во время инцидента фрагмент двигателя ударил в иллюминатор и разбил его. В результате пострадал пассажир, сидевший рядом с окном. В качестве меры предосторожности в салоне автоматически выпали кислородные маски, что вызвало панику среди пассажиров, сообщает Euronews.

Власти подчеркнули, что, несмотря на первоначальные опасения, трещин или пробоины в фюзеляже самолета не было.

Экипаж обнаружил неисправность, когда самолет находился над территорией Северной Македонии, и принял решение вернуться в Салоники, поскольку устранить проблему с двигателем в полете было невозможно.

После объявления пилотами аварийной ситуации в аэропорту Македония в Салониках были приведены в готовность все экстренные службы: пожарные, бригады скорой помощи, полиция и другие подразделения. Самолет благополучно приземлился, после чего его отбуксировали в специально отведенную зону аэропорта.

Четырех пассажиров доставили в больницу для профилактического медицинского осмотра. Большинство после обследования были отпущены домой, однако один человек остался под наблюдением врачей для дополнительных обследований.

Авиакомпания Ryanair предоставила резервный самолет, который доставил большинство пассажиров к месту назначения, чтобы они смогли завершить поездку.

В заявлении для Euronews авиакомпания сообщила: «Рейс Ryanair из Салоников в Мемминген (аэропорт, который часто используется как альтернативный для Мюнхена) в пятницу утром (10 июля) вскоре после взлета вернулся в Салоники после того, как в полете сместился пассажирский иллюминатор. Самолет совершил штатную посадку, а пассажиры вернулись в терминал. Один пассажир обратился за медицинской помощью и получил ее на земле в Салониках. Чтобы свести задержку к минимуму, был предоставлен резервный самолет, который вылетел в Мемминген в 9:53 по местному времени».

Компетентные авиационные органы начали расследование, чтобы установить причины неисправности двигателя.

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МюнхенEuronewsСалоникиRyanair

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