Паника на рейсе Ryanair - обломок двигателя разбил иллюминатор. ВИДЕО

В заявлении для Euronews авиакомпания сообщила: «Рейс Ryanair из Салоников в Мемминген (аэропорт, который часто используется как альтернативный для Мюнхена) в пятницу утром (10 июля) вскоре после взлета вернулся в Салоники после того, как в полете сместился пассажирский иллюминатор. Самолет совершил штатную посадку, а пассажиры вернулись в терминал. Один пассажир обратился за медицинской помощью и получил ее на земле в Салониках. Чтобы свести задержку к минимуму, был предоставлен резервный самолет, который вылетел в Мемминген в 9:53 по местному времени».