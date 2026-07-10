Трем сотням человек, потерявшим работу в Даугавпилсе, предлагают бесплатно освоить новую профессию
Фото: Shutterstock
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В Латвии

Трем сотням человек, потерявшим работу в Даугавпилсе, предлагают бесплатно освоить новую профессию

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В ответ на ситуацию в Даугавпилсе, где в результате массового сокращения работу потеряют около 300 человек, концерн, в который входят NordBus, Nordeka и Liepājas autobusu parks, предложил начать работать в сфере пассажирских перевозок.

Концерн готов полностью оплатить получение водительского удостоверения категории D, а также гарантировать трудоустройство после окончания обучения в Риге, Бауске, Айзкраукле, Огре, Лиепае или Саулкрасты. Инициатива направлена на помощь людям, неожиданно потерявшим работу, а также на привлечение новых специалистов в сферу общественного транспорта.

Будущим сотрудникам предлагают:

  • полностью оплачиваемое обучение для получения водительского удостоверения категории D при условии заключения соглашения о трудоустройстве после завершения обучения;
  • работу после окончания курсов в Риге, Бауске, Айзкраукле, Огре, Лиепае или Саулкрасты;
  • оплачиваемое проживание во время работы;
  • трудовой договор на полную ставку;
  • гибкий график, позволяющий работать примерно половину месяца, а остальное время посвящать семье или отдыху;
  • полный пакет социальных гарантий;
  • медицинское страхование;
  • возможность построить долгосрочную карьеру в одном из крупнейших пассажирских транспортных концернов Латвии.

Концерн отмечает, что профессия водителя автобуса сегодня является одной из самых востребованных в транспортной отрасли, и квалифицированные специалисты нужны по всей Латвии. 

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