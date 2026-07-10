Трем сотням человек, потерявшим работу в Даугавпилсе, предлагают бесплатно освоить новую профессию

Концерн готов полностью оплатить получение водительского удостоверения категории D, а также гарантировать трудоустройство после окончания обучения в Риге, Бауске, Айзкраукле, Огре, Лиепае или Саулкрасты. Инициатива направлена на помощь людям, неожиданно потерявшим работу, а также на привлечение новых специалистов в сферу общественного транспорта.