Метро, которое могло изменить Ригу: грандиозный проект, похороненный вместе с СССР
Рига могла стать одним из последних городов СССР, где появился метрополитен. Для него разрабатывали линии, станции и архитектурные проекты, проводили геологические исследования и планировали многолетнее строительство. Но амбициозный проект столкнулся с дороговизной, сложными грунтами, демографическими страхами, общественными протестами и распадом самой советской системы.
В конце 1980-х годов судьбу Риги мог изменить один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Латвии. Под городом собирались проложить десятки километров тоннелей, а путь от Засулаукса до завода ВЭФ должен был занимать около 12 минут.
Метро планировали открыть в 1990-е годы, затем сроки отодвинули к началу нового тысячелетия. Для станций уже создавали архитектурные проекты, в городе проводили геологические изыскания, а разработку тоннелей поручили специалистам из Ленинграда. Однако ни одна шахта так и не была заложена.
Обычно историю рижского метро пересказывают просто: жители вышли на митинг, заявили "Метро - нет!", и строительство отменили. Но действительность была сложнее. Проект погубил не один протест и не одна техническая проблема. Он оказался в точке пересечения сразу нескольких кризисов - транспортного, экономического, экологического, демографического и политического.
Метро стало не только спором о том, как перемещаться по городу. В последние годы существования СССР оно превратилось в спор о том, кто имеет право решать будущее Риги и самой Латвии.
Проект Рижского метро
Таким могло быть Рижское метро.
Рига росла, транспорт не справлялся
После Второй мировой войны Рига быстро менялась. На окраинах появлялись крупные жилые массивы, строились промышленные предприятия, увеличивалось количество жителей. Каждое утро десятки тысяч людей ехали из новых микрорайонов в центр и к заводам, а вечером возвращались обратно.
Трамваи, троллейбусы и автобусы работали с огромной нагрузкой. На наиболее загруженных направлениях пускали сцепленные троллейбусы, способные перевозить больше пассажиров, однако это не решало проблему полностью. Улицы центра были ограничены исторической застройкой, а Даугава разделяла город на две части.
Еще в 1960-е годы обсуждалась идея скоростного трамвая. Предполагалось, что в центральной части города он сможет проходить по подземным участкам, а на окраинах - двигаться по поверхности. Рассматривалась также возможность активнее использовать городскую железную дорогу. Но к середине 1970-х годов власти сделали ставку на полноценный метрополитен.
В 1976 году советская государственная экспертная комиссия утвердила комплексную схему развития всех видов транспорта Риги на 1980-1990 годы. Именно этот документ закрепил переход от обсуждений к систематическому планированию метро.
Почему метро вообще решили строить в городе без миллиона жителей
Существует популярное утверждение, что в СССР метрополитен полагался только городам-миллионникам. На практике жесткого автоматического правила не существовало, однако численность в один миллион жителей действительно считалась важным планировочным ориентиром.
Рига еще не достигла этой отметки. В конце советского периода в городе проживало около 900 тысяч человек. Но демографические прогнозы исходили из дальнейшего роста населения и промышленности. Предполагалось, что Рига приблизится к миллиону жителей или превысит этот рубеж.
Советское планирование ориентировалось не только на существующий город, но и на Ригу будущего: с расширенными жилыми районами, новыми заводами и значительно большим пассажиропотоком. Именно здесь скрывалась одна из будущих проблем. Метро проектировалось для города, который еще не существовал и, как оказалось позднее, никогда не появится. Вместо дальнейшего роста после восстановления независимости Рига начала терять население. Поэтому оценки необходимости метро, сделанные в 1970-е годы, нельзя механически переносить на современный город.
Первые линии: от Плескодале до Пурвциемса
Первоначальные транспортные схемы предусматривали две главные линии.
Одна должна была соединить районы на левом берегу Даугавы, центр и восточную часть города - ориентировочно Плескодале или Золитуде с Пурвциемсом и Дрейлини.
Другая линия должна была пройти с севера на юг - от Милгрависа через центр к Зиепниеккалнсу.
Позднее концепцию расширили. В окончательных вариантах речь шла уже о трех линиях и более чем 30 станциях. Они должны были связать Иманту, Золитуде, центр, Юглу, Плявниеки, Дрейлини, Межапарк, Зиепниеккалнс и Болдерайское направление.
Полное строительство предполагалось вести поэтапно в течение нескольких десятилетий. В ряде схем завершение всей системы относили примерно к 2021 году.
Первым собирались построить так называемый пусковой участок между Засулауксом и ВЭФ. Его длина составляла около 8,3 километра. Поезд должен был преодолевать весь маршрут примерно за 12 минут. Начало строительства в последних графиках относили к 1990 году, а открытие - к 2000-2002 годам.
Семь станций или восемь?
В публикациях о рижском метро встречаются два варианта: семь или восемь станций на первом участке. Это не обязательно означает, что один из них полностью ошибочен. Проект неоднократно менялся, станции переименовывали, а некоторые варианты трассировки существовали параллельно.
Чаще всего в позднем варианте упоминаются станции "Засулаукс", "Аврора", позднее "Агенскалнс", "Даугава" или "Победа", "Вокзальная площадь" или "Центр", "Кирова", позднее "Дружба", "Райниса" или "Революции", "Ошкалны" и "ВЭФ".
Разночтения возникали, в частности, из-за того, считалась ли одна из центральных станций самостоятельной и какой именно этап проекта описывал источник.
Станция около нынешней Эспланады в разные периоды могла называться "Кирова", "Дружба" или фигурировать под другим рабочим названием. Станция у Центрального вокзала обозначалась как "Центр" или "Вокзальная площадь". Названия менялись вместе с политическими и градостроительными решениями. Один из выходов центральной станции предполагалось разместить примерно там, где сегодня находится торговый центр Galerija Rīga.
После строительства пускового участка линию собирались продлить от ВЭФ через Тейку и торговый центр Alfa до Юглы, а от Засулаукса - через Плескодале и Золитуде до Иманты. От центральной части предусматривалось ответвление в направлении Дрейлини.
Почему проектировали в Москве и Ленинграде
В Латвии не существовало организации, способной самостоятельно спроектировать классический глубокий метрополитен. Первые крупные расчеты выполнял московский институт "Метрогипротранс", занимавшийся проектированием метро в разных городах СССР. Предполагалось, что технико-экономическое обоснование будет готово к концу 1970-х годов, после чего начнется рабочее проектирование. Но сроки постоянно сдвигались.
К началу 1980-х стало ясно, что строительство под Ригой будет значительно сложнее, чем предполагали первоначальные планы. В 1984 году проектирование первого участка передали ленинградскому институту "Ленметропроект". У Ленинграда был опыт строительства тоннелей в насыщенных водой, слабых и нестабильных грунтах, похожих на рижские.
Строить рижское метро предполагалось с привлечением специалистов, работавших на Минском метрополитене. Именно это обстоятельство впоследствии стало одним из наиболее политически чувствительных аспектов проекта.
Город на воде
Главным инженерным противником метро была не Даугава сама по себе, а весь гидрогеологический характер Риги.
Город расположен на песчаных отложениях, старых руслах, водонасыщенных грунтах и территориях с высоким уровнем грунтовых вод. Подземные воды движутся, а плотность грунта может резко меняться даже на сравнительно небольшом расстоянии.
Особенно сложным считалось строительство в центре, где тоннели должны были проходить рядом с историческими зданиями и инженерными коммуникациями.
Опасения вызывали просадка грунта, повреждение фундаментов, изменение движения подземных вод, затопление строительных выработок, вибрация, риск для исторической застройки, а также необходимость сооружения глубоких станций и длинных эскалаторов. Сторонники метро отвечали, что аналогичные или даже более сложные условия существовали в Ленинграде, где метрополитен все же был построен.
И это важное уточнение: сложная геология делала метро дорогим и рискованным, но не означала, что его невозможно построить технически. Вопрос заключался в цене, сроках и допустимом уровне риска.
До отмены проекта в Риге успели провести геологические исследования и пробурить множество разведочных скважин. Позднее сообщалось, что в городе оставалось более ста таких объектов. Часть скважин ликвидировали уже в независимой Латвии - в 2001 и 2014 годах.
Самое дорогое метро Советского Союза
Рижский проект постепенно становился одним из самых дорогих метрополитенов СССР. В источниках приводится расчетная стоимость около 25-26 миллионов советских рублей за километр. Для сравнения, километр строившегося тогда Минского метро оценивали приблизительно в 15 миллионов рублей.
Причиной были не только грунты. Удорожание создавали глубокие станции, переход через Даугаву, сложность работ в историческом центре и необходимость переносить городские коммуникации.
Основную часть расходов должен был взять на себя союзный бюджет. На Латвийскую ССР и Ригу предполагалось возложить строительство депо, наземных вестибюлей, перенос коммуникаций и часть сопутствующей инфраструктуры. Такое распределение выглядело выгодно: Москва платила за тоннели, а Рига получала метро. Но в нем был и политический смысл. Главный заказчик, проектировщики, финансирование и строительные кадры находились вне Латвии. Город должен был получить грандиозный объект, однако не полностью контролировал его создание.
Станции как подземные дворцы
Хотя тоннели проектировали московские и ленинградские организации, архитектуру станций хотели поручить латвийским специалистам.
Сохранившиеся эскизы показывают, что рижское метро не собирались делать полностью типовым. Станции должны были иметь собственное художественное оформление, связанное с городом, историей Латвии, промышленностью и местной архитектурой. В проектах использовались монументальные колонны, рельефы, декоративные панно, национальные орнаментальные мотивы и характерные для позднесоветской архитектуры крупные геометрические формы.
Архитекторы работали не только над платформами, но и над входами в городскую среду. Требовалось решить, как встроить вестибюли в центр Риги и не разрушить сложившиеся улицы и площади.
Почему метро считали неудобным еще до строительства
Критики утверждали, что Риге предложили не транспорт, приспособленный к городу, а уменьшенную версию московской системы.
Одним из недостатков были большие расстояния между станциями. Например, промежуток между "Ошкалны" и одной из центральных станций мог достигать примерно 1,8 километра. Для города размером с Ригу это означало, что значительная часть пассажиров все равно должна была подъезжать к метро на автобусе, трамвае или троллейбусе.
Проект предусматривал глубокое заложение в центральной части. Пассажир мог быстро проехать несколько километров на поезде, но затем потратить немало времени на эскалаторы, переходы и путь от станции до нужного места.
Возникал вопрос: будет ли метро действительно быстрее скоростного трамвая или модернизированной городской железной дороги на сравнительно коротких поездках?
Критики также обращали внимание на неудобство пересадок, концентрацию пассажиров около станций и недостаточную доступность для людей с ограниченной мобильностью. В конце 1980-х годов требования безбарьерной среды были гораздо слабее современных, и проект не обеспечивал полноценного доступа для всех пассажиров.
Демографический страх
Для строительства требовались тысячи квалифицированных рабочих, проходчиков, монтажников и инженеров. В Латвии таких кадров не было в необходимом количестве. Их собирались направлять из других республик СССР, прежде всего из Беларуси и России.
Рабочим и их семьям потребовались бы квартиры, школы, детские сады и постоянная регистрация. Значительная часть строителей могла остаться в Риге после завершения работ, как это происходило на других крупных советских стройках. Для латышского общества это было крайне болезненным вопросом.
За советские десятилетия национальный состав Риги радикально изменился. Массовая индустриализация сопровождалась притоком населения из других частей СССР, а доля латышей в столице резко сократилась. Поэтому слова о новых строительных кадрах воспринимались как продолжение политики русификации и изменения национального состава Латвии.
От экологических статей к политическому протесту
Во второй половине 1980-х годов политика гласности позволила открыто обсуждать решения, которые раньше принимались без участия общества.
В латвийской прессе начали появляться материалы о геологии, стоимости метро, возможном ущербе историческому центру и демографических последствиях стройки. Одновременно в Латвии формировалось экологическое движение. Борьба против строительства Даугавпилсской гидроэлектростанции показала, что защита природы может стать легальной формой сопротивления решениям союзных ведомств.
В 1987 году был создан Клуб защиты окружающей среды. Он быстро превратился из объединения природоохранных активистов в одну из заметных общественных сил периода Атмоды. Весной 1988 года клуб начал кампанию против метро. Власти не разрешили провести митинг на Эспланаде. Несмотря на это, 27 апреля участники собрались в центре Риги, прошли через город и направились в парк Аркадия. По разным оценкам, в акции участвовало около 10 тысяч человек. Это была одна из крупнейших несогласованных общественных демонстраций в Советской Латвии того времени.
Люди несли плакаты "Метро - нет!", "Риге метро не нужно" и лозунги против диктата союзных министерств.
Формально речь шла о транспорте и экологии. Фактически участники впервые настолько массово заявили, что решения о Риге должны приниматься в самой Латвии.
Протест не был единственной причиной
Митинг 27 апреля стал символическим переломом, но неправильно считать, что на следующий день власти просто закрыли проект. Работа над документацией некоторое время продолжалась. Проектировщики пытались отвечать на критику, уточнялись технические решения, обсуждалось более активное участие латвийских специалистов.
Однако к этому моменту метро уже много лет отставало от графика. Технико-экономическое обоснование подготовили позже первоначального срока. Рабочее проектирование передали другому институту. Дата открытия сдвигалась сначала к концу 1990-х, затем к 2000-2002 годам.
В 1989 году местная экспертная комиссия пришла к выводу, что продолжение проекта недостаточно обосновано с экономической и технической точки зрения.
Среди возражений назывались чрезмерная стоимость, недостаточный ожидаемый пассажиропоток, сложные гидрогеологические условия, угроза исторической застройке, неудобное расположение некоторых станций, слишком большие интервалы между ними, перегрузка прилегающих улиц, потребность в огромных сопутствующих вложениях, зависимость от привозных специалистов и сомнительные демографические прогнозы. После этого подготовительные работы свернули.
Как метро оказалось между СССР и независимостью
Даже без протестов рижское метро, вероятнее всего, столкнулось бы с огромными трудностями.
В конце 1980-х годов экономика СССР быстро ухудшалась. Масштабные инфраструктурные проекты дорожали, сроки срывались, а союзный бюджет терял способность финансировать новые метрополитены.
К началу 1990-х годов распалась сама система, для которой создавался проект: исчез единый союзный бюджет, прекратилось централизованное распределение строительных кадров, распались связи между проектными институтами, изменились цены и валюты, Латвия восстановила независимость, население Риги начало сокращаться, а промышленный пассажиропоток советского типа исчез.
Даже если бы в 1990 году успели начать подготовку площадок, завершить линию к 2000 году в первоначальном виде было бы почти невозможно. Поэтому метро отменил не только латвийский протест. Его отменил конец советской модели города.
Почему к идее не вернулись после восстановления независимости
После 1991 года метро практически исчезло из серьезной транспортной политики.
Главной причиной стала стоимость. Современный подземный метрополитен обошелся бы в миллиарды евро. В публичных дискуссиях называлась ориентировочная цена до 200 миллионов евро за километр, но без нового исследования такая цифра может служить только общим ориентиром.
Кроме того, население Риги значительно сократилось по сравнению с концом советского периода. Город больше не движется к миллиону жителей, как предполагали проектировщики 1970-х годов.
Современные приоритеты сместились в сторону городской и пригородной железной дороги, новых железнодорожных пересадочных пунктов, скоростного трамвая, выделенных полос общественного транспорта, обновления существующей трамвайной сети, интеграции городского транспорта с Rail Baltica, а также удобных пересадок между поездом, трамваем, автобусом и троллейбусом.
В 2018 году в Латвии даже появилась общественная инициатива с предложением снова рассмотреть строительство метро. Однако специалисты отнеслись к ней скептически. Советские чертежи невозможно просто достать из архива и начать реализовывать: изменились город, нормы безопасности, стоимость строительства, пассажиропотоки и сама транспортная география.