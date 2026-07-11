Метро, которое могло изменить Ригу: грандиозный проект, похороненный вместе с СССР

В 1987 году был создан Клуб защиты окружающей среды. Он быстро превратился из объединения природоохранных активистов в одну из заметных общественных сил периода Атмоды. Весной 1988 года клуб начал кампанию против метро. Власти не разрешили провести митинг на Эспланаде. Несмотря на это, 27 апреля участники собрались в центре Риги, прошли через город и направились в парк Аркадия. По разным оценкам, в акции участвовало около 10 тысяч человек. Это была одна из крупнейших несогласованных общественных демонстраций в Советской Латвии того времени.