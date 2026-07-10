Спасательная операция проходит на участке между Железнодорожным и Каменным мостами.
Аварии и происшествия
Сегодня 13:07
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В Риге закончена спасательная операция по поискам человека, упавшего в Даугаву
В пятницу в Риге, в реке Даугава у Железнодорожного моста, проходили активные поисково-спасательные работы после получения сообщения о человеке, упавшем в воду.
На месте происшествия работали спасатели Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (VUGD), которые продолжали активные поиски, чтобы как можно скорее найти человека, оказавшегося в воде. Также на месте дежурила Служба неотложной медицинской помощи.
Согласно фотографиям, сделанным очевидцами для Jauns.lv, спасательная операция проходила на участке между Железнодорожным и Каменным мостами.
На месте происшествия акваторию обследовали с помощью двух лодок и катера VUGD, а также использовали эхолот. Во время поисков обнаружить человека не удалось, поэтому в пятницу во второй половине дня спасательная операция была прекращена.
На месте дежурит Служба неотложной медицинской помощи.