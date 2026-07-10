Спасательная операция проходит на участке между Железнодорожным и Каменным мостами.
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Сегодня 13:07
В Риге проходит активная спасательная операция - ведутся поиски человека, упавшего в Даугаву
В пятницу в Риге, в реке Даугава у Железнодорожного моста, проходят активные поисково-спасательные работы после получения сообщения о человеке, упавшем в воду.
На месте происшествия работают спасатели Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (VUGD), которые продолжают активные поиски, чтобы как можно скорее найти человека, оказавшегося в воде.
Согласно фотографиям, сделанным очевидцами для Jauns.lv, спасательная операция проходит на участке между Железнодорожным и Каменным мостами.
На месте дежурит Служба неотложной медицинской помощи.
Жителей просят не приближаться к месту происшествия и не мешать работе спасателей.