В Риге проходит активная спасательная операция - ведутся поиски человека, упавшего в Даугаву
Фото: очевидец
Спасательная операция проходит на участке между Железнодорожным и Каменным мостами.
Аварии и происшествия

В Риге проходит активная спасательная операция - ведутся поиски человека, упавшего в Даугаву

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В пятницу в Риге, в реке Даугава у Железнодорожного моста, проходят активные поисково-спасательные работы после получения сообщения о человеке, упавшем в воду.

На месте происшествия работают спасатели Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (VUGD), которые продолжают активные поиски, чтобы как можно скорее найти человека, оказавшегося в воде.

Согласно фотографиям, сделанным очевидцами для Jauns.lv, спасательная операция проходит на участке между Железнодорожным и Каменным мостами.

Фото: очевидец
На месте дежурит Служба неотложной медицинской помощи.
На месте дежурит Служба неотложной медицинской помощи.

Жителей просят не приближаться к месту происшествия и не мешать работе спасателей.

Темы

РигаГосударственная пожарно-спасательная службаСлужба неотложной медицинской помощиДаугава

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