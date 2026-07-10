Дешевый китайский шопинг уже не дешевый - латвийцы в шоке от новой пошлины при покупках на Temu
Через неделю после введения пошлины на Temu, AliExpress и Shein покупатели в Латвии в шоке от новых цен - а ведь с 1 ноября к этому добавится еще по 2 евро за каждую посылку.
Прошло чуть больше недели с тех пор, как вступила в силу новая таможенная пошлина, которая теперь применяется к заказам стоимостью до 150 евро с Temu, AliExpress, Shein и других торговых платформ за пределами Европейского союза. Пользователи социальных сетей не скрывают своих эмоций - для многих заказы стали значительно дороже, сообщает Tvnet.lv.
Крупнейшие торговые платформы уже включили новый импортный налог в общую стоимость заказа наряду с НДС, введя для этого отдельную позицию. Для многих постоянных покупателей Temu и других платформ электронной коммерции, для которых шопинг в этом "клондайке" дешевых китайских товаров уже стал хобби, изменения стали большим разочарованием.
Люди, конечно, слышали о том, что будет введена таможенная пошлина, но не ожидали, что ее влияние окажется настолько ощутимым.
При этом стоит помнить, что это еще только "цветочки" - с 1 ноября за обработку каждой единицы товара придется доплачивать еще по 2 евро. Это сделает покупку различных мелких товаров на китайских торговых платформах совершенно невыгодной. Упомянутая таможенная пошлина является частью масштабной реформы Таможенного кодекса ЕС. Одна из ее задач - упорядочить поток отправлений небольшой стоимости из Китая, который в последние годы буквально лавиной хлынул в ЕС, создав значительную нагрузку на таможенные службы.