Дешевый китайский шопинг уже не дешевый - латвийцы в шоке от новой пошлины при покупках на Temu

При этом стоит помнить, что это еще только "цветочки" - с 1 ноября за обработку каждой единицы товара придется доплачивать еще по 2 евро. Это сделает покупку различных мелких товаров на китайских торговых платформах совершенно невыгодной. Упомянутая таможенная пошлина является частью масштабной реформы Таможенного кодекса ЕС. Одна из ее задач - упорядочить поток отправлений небольшой стоимости из Китая, который в последние годы буквально лавиной хлынул в ЕС, создав значительную нагрузку на таможенные службы.