Латвия - цель номер один в гибридной войне Беларуси, заявил начальник погранохраны
7600 попыток прорыва за год — и это только начало. Перевозчики мигрантов становятся агрессивнее, а Литва уже жалуется на "утечку" мигрантов через латвийскую границу, говорит начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.
Перевозчики мигрантов также стали более агрессивными, и пограничникам для их задержания приходится применять все более жесткие методы. Поэтому погранохране необходима более широкая поддержка со стороны Национальных вооруженных сил, сообщает Lsm.lv.
В этом году Государственная пограничная охрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Начальник ГПО характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них - последовательная поддержка Латвией Украины и осуждение российской агрессии. На ситуацию также влияют распространяемые Россией пропагандистские нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм.
"[Цель состоит в том, чтобы] дестабилизировать ситуацию, вызвать недовольство, раскол в обществе из-за якобы кажущейся неспособности справиться с этими трудностями", - говорит Гунтис Пуятс.
Озабоченность растущим миграционным давлением выражает и соседняя Литва, которая все чаще сталкивается с так называемой вторичной миграцией из Латвии. Утвержденный на этой неделе в должности министра внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас высказался в интервью литовским СМИ весьма резко, указав, что самым проблемным участком для Литвы на данный момент является именно граница с Латвией.