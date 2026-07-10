Латвия - цель номер один в гибридной войне Беларуси, заявил начальник погранохраны

В этом году Государственная пограничная охрана пресекла попытки 7600 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года. Начальник ГПО характеризует давление на внешнюю границу как очень высокое, отмечая, что это вызвано рядом причин. Одна из них - последовательная поддержка Латвией Украины и осуждение российской агрессии. На ситуацию также влияют распространяемые Россией пропагандистские нарративы, а дополнительные риски создают предстоящие выборы в Сейм.