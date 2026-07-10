Семья вернулась с похорон - и провалилась вместе с террасой арендованного дома
В США семейная встреча после похорон едва не закончилась трагедией. Родственники собрались в арендованном через Airbnb доме в Бирмингеме, штат Алабама, чтобы вместе провести время после прощания с близким человеком. Но в какой-то момент терраса, на которой стояли взрослые и дети, внезапно обрушилась.
По данным местных СМИ, спасателей вызвали вскоре после 17.00 во вторник. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной службы Бирмингема сообщили о частичном обрушении террасы в доме, сдававшемся через Airbnb.
Семья рассказала, что родственники собрались после похорон дяди. Люди стояли на террасе и пытались расположиться так, чтобы сделать общий семейный снимок. Именно в этот момент конструкция не выдержала.
По словам Джона Майкла Уильямса, часть семьи находилась на одной стороне террасы: там были его мать, тетя, пожилые родственники и маленькие дети. Мужчина рассказал, что все произошло внезапно - терраса просто "провалилась" без предупреждения.
На террасе, по словам родственников, находились около 15 человек. Среди них были пожилые люди, дети и 5-месячный ребенок.
Рена Джексон-Уотсон, одна из членов семьи, назвала произошедшее ужасным. По ее словам, люди только что похоронили родственника, а затем в один момент оказались среди криков, падения и паники.
Особенно сильное впечатление на семью произвел поступок 82-летней бабушки, которая в момент обрушения держала на руках 5-месячного младенца. Как рассказала Анжелика Гловер, женщина упала, но постаралась прикрыть ребенка собой. Родственница назвала ее "супергероем".
К счастью, серьезных травм удалось избежать. По данным пожарных, пострадавшие отделались болью, ушибами и шоком. Никого не пришлось доставлять в больницу на машине скорой помощи.
После инцидента семья заявила, что хочет получить ответы о состоянии террасы и причинах обрушения. Родственники считают, что конструкция могла быть небезопасной. Они сообщили, что связались с владельцем недвижимости и Airbnb.
Пока официально не уточняется, что именно стало причиной обрушения и проводились ли ранее проверки состояния террасы.