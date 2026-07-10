В ряде районов Риги особым образом переделают тротуары. Зачем и где именно?
Рижское самоуправление сообщает о том, что продолжит поэтапно улучшать доступность пешеходной инфраструктуры, понижая бордюры в местах, где это необходимо для более безопасного и удобного передвижения.
Работы проводятся для улучшения доступности городской среды для людей с ограниченной подвижностью, пожилых, родителей с детскими колясками и других пешеходов.
В июне самоуправление понизило бордюры по 19 адресам, обустроив в общей сложности 236 метров пониженных бордюров. Работы были выполнены в Дзирциемсе, Торнякалнсе, Засулауксе, Латгальском предместье, Авоты, Тейке и Саркандаугаве. В частности, бордюры были понижены на улицах Тапешу, Валентина, Мартиня, Лиелая, Дзирциема, Торнякална, Э. Бирзниека-Упиша, Либиешу, Аглонас, Айзкрауклес, Лактас, Таливалжа и Лапсту.
В июле работы планируется продолжить в Дзирциемсе, Зиепниеккалнсе, Биерини, Латгальском предместье, Гризинькалнсе, Авоты, Вецмилгрависе, в центре и Межапарке.
В ближайшее время рижское самоуправление вновь проведет опрос жителей, чтобы определить новые места, где необходимо понизить бордюры, и продолжить работы по улучшению пешеходной инфраструктуры.
В опубликованный перечень не включены бордюры, пониженные в рамках других инфраструктурных проектов, например при строительстве новых пешеходных переходов или реализации других объектов.
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