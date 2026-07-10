В ряде районов Риги особым образом переделают тротуары. Зачем и где именно?

В июне самоуправление понизило бордюры по 19 адресам, обустроив в общей сложности 236 метров пониженных бордюров. Работы были выполнены в Дзирциемсе, Торнякалнсе, Засулауксе, Латгальском предместье, Авоты, Тейке и Саркандаугаве. В частности, бордюры были понижены на улицах Тапешу, Валентина, Мартиня, Лиелая, Дзирциема, Торнякална, Э. Бирзниека-Упиша, Либиешу, Аглонас, Айзкрауклес, Лактас, Таливалжа и Лапсту.