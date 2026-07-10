Ринкевич и другие лидеры НАТО получили от Эрдогана необычный подарок - каждому по револьверу

Между тем премьер-министр Канады Марк Карни пошутил по поводу подарка, отметив, что привезенный им кленовый сироп на таком фоне выглядит куда более скромно. Он указал, что сам даже не видел оружия, и подчеркнул, что оно было деактивировано.