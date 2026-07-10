Ринкевич и другие лидеры НАТО получили от Эрдогана необычный подарок - каждому по револьверу
После саммита НАТО в Турции лидеры стран отправились домой не только с результатами дипломатических переговоров, но и с очень необычным подарком - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил каждому участнику особый револьвер.
Подаренное оружие — это редкий револьвер "Gumusay .357 Magnum" турецкого производства, изготовленный в 1990-х годах. Он помещен в деревянную шкатулку с турецким флагом и символикой НАТО, а также табличкой, на которой указано, что это "первое оружие револьверного типа, произведенное в Турции".
Этим жестом президент Турции хотел подчеркнуть достижения оборонной промышленности своей страны, которая в последние годы стала важной экспортной отраслью.
Тем не менее, подарок вызвал и практические вопросы. Часть лидеров передала оружие на безопасное хранение или в музеи. Бельгийский премьер доставил свой револьвер в полицию аэропорта, а подарки лидеров Нидерландов и Швеции были отправлены в посольства в Анкаре.
Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру в комплекте также якобы передали набор для чистки и 500 патронов.
Между тем премьер-министр Канады Марк Карни пошутил по поводу подарка, отметив, что привезенный им кленовый сироп на таком фоне выглядит куда более скромно. Он указал, что сам даже не видел оружия, и подчеркнул, что оно было деактивировано.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич тоже получил необычный подарок от Эрдогана. В социальных сетях президент опубликовал фотографию подаренного оружия, пояснив, что после выполнения необходимых формальностей револьвер будет доставлен в Латвию и зарегистрирован в установленном порядке. Ринкевич отметил, что в понимании закона такой подарок является дипломатическим или государственным даром.