"Я знаю, как помочь": в Латвии сотрудница магазина спасла жизнь покупателю до приезда медиков
Сотрудница магазина, недавно прошедшая курсы первой помощи, помогла спасти жизнь одному из покупателей, который внезапно потерял сознание и перестал дышать.
Служба неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD) поделилась в социальных сетях историей, которая, по словам медиков, стала примером того, насколько важны навыки оказания первой помощи и готовность действовать без промедления.
Инцидент произошёл в июне, в начале рабочей недели. В экстренную службу поступил вызов из одного из магазинов, где посетитель внезапно потерял сознание и перестал дышать. Пока бригада скорой помощи спешила на место, звонившего соединили с врачом-консультантом диспетчерского центра, который по телефону координировал действия очевидцев.
Однако уже в первые секунды после происшествия одна из сотрудниц магазина уверенно заявила: «Я знаю, как помочь». Когда врач начал объяснять по телефону, как правильно расположить руки для непрямого массажа сердца, выяснилось, что женщина уже начала сердечно-лёгочную реанимацию. В следующие минуты к спасению человека присоединились и другие сотрудники магазина. Одни помогали проводить реанимацию, другие освободили помещение от покупателей, а третьи встретили прибывшую бригаду скорой помощи, чтобы медики как можно быстрее добрались до пострадавшего.
После прибытия врачи продолжили реанимационные мероприятия. Совместные усилия дали результат — медикам удалось восстановить сердечную деятельность пациента, после чего его доставили в больницу.
Позже выяснилось, что женщина, первой начавшая оказывать помощь, всего два месяца назад окончила курсы первой помощи. По её словам, полученные знания придали ей уверенность в том, что она способна помочь, и именно поэтому она не стала ждать, пока это сделает кто-то другой.
В завершение своего рассказа медики поблагодарили всех работников магазина за слаженные действия. «Спасибо сотрудникам магазина, которые действовали как единая команда: кто-то звонил по номеру экстренной помощи, кто-то оказывал помощь, другие освобождали помещение от посетителей и встречали нашу бригаду, чтобы она быстрее добралась до пациента. Это пример, у которого стоит поучиться каждому», — отметили в Службе неотложной медицинской помощи Латвии.