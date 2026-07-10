"Я знаю, как помочь": в Латвии сотрудница магазина спасла жизнь покупателю до приезда медиков

Однако уже в первые секунды после происшествия одна из сотрудниц магазина уверенно заявила: «Я знаю, как помочь». Когда врач начал объяснять по телефону, как правильно расположить руки для непрямого массажа сердца, выяснилось, что женщина уже начала сердечно-лёгочную реанимацию. В следующие минуты к спасению человека присоединились и другие сотрудники магазина. Одни помогали проводить реанимацию, другие освободили помещение от покупателей, а третьи встретили прибывшую бригаду скорой помощи, чтобы медики как можно быстрее добрались до пострадавшего.