За 40 минут уже не успеть: Ryanair вводит новое время сдачи багажа
Авиакомпания Ryanair меняет правила регистрации в аэропорту и сдачи багажа. С 10 ноября 2026 года стойки регистрации и пункты сдачи багажа на рейсы ирландского лоукостера будут закрываться за 60 минут до запланированного вылета. Сейчас этот срок составляет 40 минут.
Это значит, что пассажирам с зарегистрированным багажом придется приезжать в аэропорт раньше. Если человек подойдет к стойке слишком поздно, он может уже не успеть сдать чемодан или пройти регистрацию в аэропорту. В правилах Ryanair указано, что при несоблюдении срока регистрации пассажиру могут отказать в посадке без возврата денег.
В самой авиакомпании объясняют изменение не желанием усложнить жизнь пассажирам, а попыткой снизить риск опозданий на посадку. По данным Ryanair, дополнительное время должно помочь людям спокойнее пройти контроль безопасности и паспортный контроль, особенно в периоды высокой загрузки аэропортов.
Изменение прежде всего затронет пассажиров, которые сдают багаж. В Ryanair отмечают, что таких клиентов около 20%. Остальные пассажиры, которые путешествуют только с ручной кладью и заранее проходят онлайн-регистрацию, смогут, как и раньше, после прибытия в аэропорт идти сразу на контроль безопасности и затем к выходу на посадку.
Онлайн-регистрация при этом не меняется. Если пассажир выбрал место, зарегистрироваться можно заранее через сайт или приложение Ryanair. Если место не выбрано, регистрация открывается за 24 часа до вылета. В любом случае онлайн-регистрация закрывается за два часа до отправления рейса.
Если пассажир не зарегистрировался онлайн, он сможет сделать это в аэропорту, но за отдельную плату. Сейчас Ryanair указывает, что за регистрацию в аэропорту взимается сбор 55 евро или 55 фунтов. После введения нового правила сделать это нужно будет не позднее чем за 60 минут до вылета.
Ryanair также сообщает, что устанавливает больше терминалов самостоятельной сдачи багажа. До октября такие киоски должны появиться более чем в 95% аэропортов сети авиакомпании. Через них пассажиры смогут оформлять багаж и печатать багажные бирки, что, по расчетам компании, должно сократить очереди у обычных стоек.
Новые правила особенно важны для тех, кто летит из крупных аэропортов, путешествует в высокий сезон, сдает багаж или проходит паспортный контроль на маршрутах за пределы Шенгенской зоны. В таких случаях запас времени становится критичным: формально прийти к стойке за 45-50 минут до вылета уже будет слишком поздно.