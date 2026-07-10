За 40 минут уже не успеть: Ryanair вводит новое время сдачи багажа

Это значит, что пассажирам с зарегистрированным багажом придется приезжать в аэропорт раньше. Если человек подойдет к стойке слишком поздно, он может уже не успеть сдать чемодан или пройти регистрацию в аэропорту. В правилах Ryanair указано, что при несоблюдении срока регистрации пассажиру могут отказать в посадке без возврата денег.