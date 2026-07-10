Переживем субботние дожди, а с воскресенья в Латвию вернется настоящее лето

В ночь на субботу и утром в отдельных районах сгустится туман, который ухудшит видимость. В субботу ветер будет дуть с севера, а в ночь на воскресенье на морском побережье северный, северо-восточный ветер будет порывистым. В воскресенье он постепенно стихнет.