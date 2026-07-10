Переживем субботние дожди, а с воскресенья в Латвию вернется настоящее лето
В субботу погода в Латвии еще будет не самой приятной: местами ожидаются дожди, утром возможен туман, а воздух прогреется только до +16...+20 градусов. В воскресенье станет заметно лучше и теплее.
В ночь на субботу дождь ожидается на востоке страны, днем - уже на более широкой территории. В ночь на воскресенье дождь пройдет местами, а днем востока Латвии достигнет новая широкая зона осадков.
В ночь на субботу и утром в отдельных районах сгустится туман, который ухудшит видимость. В субботу ветер будет дуть с севера, а в ночь на воскресенье на морском побережье северный, северо-восточный ветер будет порывистым. В воскресенье он постепенно стихнет.
Ночь на субботу будет сравнительно прохладной: температура воздуха опустится до +10...+14 градусов, у побережья залива будет немного теплее. Днем столбики термометров поднимутся до +16...+20 градусов.
В воскресенье днем максимальная температура воздуха составит +22...+26 градусов, на побережье потеплеет до +19...+24 градусов.
На следующей неделе усилится влияние антициклона, поэтому дожди прекратятся. Однако погодные условия будут благоприятными для формирования кучево-дождевых облаков.
Дни станут значительно теплее, чем на этой неделе: на большей части территории температура воздуха повысится до +20...+25 градусов, местами столбики термометров поднимутся до +27...+28 градусов.