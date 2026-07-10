Обнаружено, что в латвийских магазинах от покупателей скрывают происхождение отдельных продуктов

Кроме того, в 2,4% случаев, или в ходе 76 проверок, было выявлено несоответствие оформления требованиям. В основном это касалось размера шрифта, который должен составлять не менее 30% от высоты обозначения цены, а также использования аббревиатур вместо полного названия страны. Чаще всего такие нарушения фиксировались в торговых точках и на рынках.