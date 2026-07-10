Обнаружено, что в латвийских магазинах от покупателей скрывают происхождение отдельных продуктов
Продовольственно-ветеринарная служба (Pārtikas un veterinārais dienests- PVD) в первом полугодии этого года выявила 1184 нарушения, связанные с указанием страны происхождения пищевых продуктов.
Как информирует PVD, в рамках контроля предприятий, занимающихся реализацией продуктов питания, в первом полугодии PVD провела 3169 плановых проверок, в том числе в 1889 продуктовых магазинах, 235 торговых точках на рынках, а также в 1045 других предприятиях торговли продуктами питания, на автозаправочных станциях, в киосках, аптеках и при дистанционной торговле.
В 20,6% случаев, или в 654 из 3169 проверок, было установлено, что информация о стране производства товара, предоставленная покупателям, не соответствует сведениям, указанным на маркировке или в сопроводительных документах. Например, для отдельных товаров страна производства была указана неверно или некорректно. Наибольшее количество таких нарушений выявлено в продуктовых магазинах.
Еще в 14,3% случаев, или в ходе 454 проверок, было установлено, что покупателям полностью или частично не предоставлялась информация о стране производства товара. В частности, для части продукции такая информация отсутствовала вовсе, а в некоторых торговых точках страна производства не указывалась ни для одного товара.
Кроме того, в 2,4% случаев, или в ходе 76 проверок, было выявлено несоответствие оформления требованиям. В основном это касалось размера шрифта, который должен составлять не менее 30% от высоты обозначения цены, а также использования аббревиатур вместо полного названия страны. Чаще всего такие нарушения фиксировались в торговых точках и на рынках.