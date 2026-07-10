27 км противотанковых рвов: Латвия начинает новый этап укрепления границы

В настоящее время также проходит отбор кандидатов в соответствии с задачами, делегированными Министерством обороны, это задачи второй приоритетности. Отбор претендентов проходит в два этапа. На первом этапе оценивалось соответствие кандидатов установленным требованиям, в том числе проводилась проверка в учреждении безопасности. На втором этапе отобранным кандидатам выдается техническая спецификация и остальная закупочная документация, а также направляется приглашение подать предложения.