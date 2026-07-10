27 км противотанковых рвов: Латвия начинает новый этап укрепления границы
VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), заключило договоры о выполнении работ первой приоритетности по строительству инфраструктуры противомобильности Балтийской линии обороны. В соответствии с поручением Министерства обороны уже в ближайшие недели на восточном приграничье Латвии начнутся строительные работы, предусматривающие создание противотанковых рвов, инфраструктуры для размещения материально-технических средств и строительство вышек связи, укрепляя оборону латвийской границы.
В ходе работ на восточном приграничье планируется создать противотанковые рвы протяженностью около 27 км, построить площадки для размещения материально-технических средств, 9 объектов, а также две вышки связи на административных территориях Алуксненского, Балвского, Лудзенского, Краславского и Аугшдаугавского краев.
"Создание Балтийской линии обороны является критически важным шагом в укреплении безопасности нашего государства и всей восточной границы НАТО. Начиная практическое строительство инфраструктуры противомобильности и систем связи, мы увеличиваем возможности Национальных вооруженных сил сдерживать и нейтрализовать любые потенциальные угрозы. Этот проект ясно подтверждает нашу решимость и готовность защищать каждый сантиметр латвийской земли", - подчеркивает министр обороны Райвис Мелнис.
Строительство площадок для размещения материально-технических средств будет выполнено в двух частях работ. Их реализуют строительные компании AS LAU Infra Grupa и SIA būvfirma Inbuv. В свою очередь, работы по созданию противотанковых рвов и размещению материально-технических средств разделены на шесть частей. Строительство инфраструктуры планируется вести постепенно в соответствии с графиком работ до осени 2027 года.
"Успешно завершив проект строительства забора на восточной границе Латвии, VNĪ доказало способность реализовывать сложные, государственно значимые проекты инфраструктуры безопасности. Этот опыт является прочной основой и для строительства инфраструктуры противомобильности Балтийской линии обороны. Заключенные договоры обозначают следующий этап - уже в ближайшие недели мы начнем строительные работы, чтобы в установленные сроки укрепить безопасность Латвии и всего Балтийского региона. Наша задача - обеспечить профессиональную и эффективную реализацию проекта в тесном сотрудничестве со всеми вовлеченными сторонами", - указывает член правления VNĪ Елена Гаврилова.
Общий объем инвестиций составляет 12 977 603 евро из бюджета Министерства обороны. Для финансирования строительных работ заключен трехсторонний договор о сотрудничестве с Министерством обороны и Государственным центром военных объектов и закупок обороны.
В настоящее время также проходит отбор кандидатов в соответствии с задачами, делегированными Министерством обороны, это задачи второй приоритетности. Отбор претендентов проходит в два этапа. На первом этапе оценивалось соответствие кандидатов установленным требованиям, в том числе проводилась проверка в учреждении безопасности. На втором этапе отобранным кандидатам выдается техническая спецификация и остальная закупочная документация, а также направляется приглашение подать предложения.
Согласно принятому в 2025 году Закону о создании инфраструктуры противомобильности, VNĪ по поручению Министерства обороны обеспечивает строительство инфраструктуры Балтийской линии обороны.
Подготовка проекта была начата в конце 2025 года после поручения Министерства обороны, а Кабинет министров обеспечил финансирование администрирования проекта и организации закупок.