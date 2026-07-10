Граждан Латвии от 18 до 60 лет приглашают на курс военной подготовки резервистов
Национальные вооруженные силы призывают граждан Латвии в возрасте от 18 до 60 лет внести свой вклад в укрепление безопасности страны, подав заявку на зимний курс базовой военной подготовки резервистов, который пройдет с 27 февраля по 20 марта 2027 года.
Подать заявку на участие в зимнем курсе базовой военной подготовки резервистов можно до 3 августа этого года, заполнив анкету онлайн на единой рекрутинговой платформе www.klustikaravirs.lv.
Один из способов включиться в оборону государства - пройти военную подготовку резервистов. Этот курс дает резервисту - гражданину Латвии в возрасте от 18 до 60 лет без военной подготовки - возможность добровольно освоить базовую военную подготовку, установленную для службы в резерве.
На курсе базовой военной подготовки резервист получает основные военные навыки на уровне индивидуальной подготовки, изучая такие предметы, как обращение с оружием, боевая стрельба, связь, нормативные акты, полевые боевые навыки, топография, ориентирование и медицина. На уровне коллективной подготовки осваиваются полевые боевые навыки на уровне отделения.
Обучение будет проходить очно в классе, на местности и в полевых условиях в формате лекций и практических полевых занятий. Участникам также предстоит сдавать теоретические и практические зачеты.
Граждане Латвии, которые успешно освоят курс базовой военной подготовки резервистов и принесут присягу военнослужащего, получат удостоверение солдата резерва, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв Вооруженных сил в статусе солдат резерва, начав таким образом выполнять обязанности солдат резерва.
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Во время военной подготовки резервистов обеспечат жильем в казарме или в полевых условиях - в палатке, а также формой, необходимым снаряжением и инвентарем. За каждый день военных учений резервистам будут выплачивать компенсацию в размере 41,75 евро в день. Она будет перечислена на указанный банковский счет в течение месяца после окончания курса подготовки. Резервистов обеспечат питанием или они получат солдатский продовольственный паек в размере 14 евро в день.
Курс базовой военной подготовки резервистов пройдет в Алуксне. Подать заявку могут граждане Латвии - мужчины и женщины - без военной подготовки в возрасте от 18 до 60 лет, которые получили как минимум основное образование и владеют государственным языком на среднем уровне B1. К военной подготовке будут приняты резервисты, состояние здоровья которых соответствует требованиям для службы в резерве. Это проверит медицинская комиссия.
Информация о подаче заявки на курс базовой подготовки резервиста доступна на единой рекрутинговой платформе klustikaravirs.lv. В случае вопросов можно звонить в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по телефону 67800270 или писать на электронную почту rezervists@mil.lv.
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