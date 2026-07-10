Граждан Латвии от 18 до 60 лет приглашают на курс военной подготовки резервистов

Во время военной подготовки резервистов обеспечат жильем в казарме или в полевых условиях - в палатке, а также формой, необходимым снаряжением и инвентарем. За каждый день военных учений резервистам будут выплачивать компенсацию в размере 41,75 евро в день. Она будет перечислена на указанный банковский счет в течение месяца после окончания курса подготовки. Резервистов обеспечат питанием или они получат солдатский продовольственный паек в размере 14 евро в день.