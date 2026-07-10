В Латвии успешно проведена 50-я по счету пересадка сердца - молодой человек получил второй шанс на жизнь
В Клинической университетской больнице Паула Страдиня успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируется выписать из больницы.
Послеоперационный период у пациента проходит успешно, состояние его здоровья удовлетворительное. После выписки пациент продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии Центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страздиньш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствуют о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы.
"Мы испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем - молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара", - сказал Страздиньш. Пересадка дала возможность пациенту продолжать качественно жить и работать, и такие истории способствуют доверию общества и медиков к трансплантационной медицине, подчеркнул врач.
Страздиньш также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей.
В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца - общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2002 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса.
В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдиня и Детская клиническая университетская больница. Самый долгий срок, который пациент прожил после трансплантации сердца, достигает 19 лет.
Основоположник программы трансплантации сердца в Латвии профессор Лацис подчеркивает, что 50-я трансплантация сердца является важным событием в латвийской медицине. Он призывает правительство и общество и впредь поддерживать программу трансплантации сердца, чтобы спасать больше людей и продолжать развитие медицины.