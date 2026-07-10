В Латвии успешно проведена 50-я по счету пересадка сердца - молодой человек получил второй шанс на жизнь

"Мы испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем - молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара", - сказал Страздиньш. Пересадка дала возможность пациенту продолжать качественно жить и работать, и такие истории способствуют доверию общества и медиков к трансплантационной медицине, подчеркнул врач.