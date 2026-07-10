В Риге на складе нашли 1,5 млн сигарет Winston и Minsk без акциза

В конце июня сотрудники правоохранительных органов провели проверку на одном из складов в микрорайоне Тейка. В ходе обыска было изъято большое количество сигарет - как с акцизными марками, так и без них, а также транспортные средства, устройства слежения и другие предметы, свидетельствующие о намерении скрытно перевозить большое количество сигарет нелегального происхождения.