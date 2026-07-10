В Риге на складе нашли 1,5 млн сигарет Winston и Minsk без акциза
GPS-блокираторы, поддельные номера и фура с польскими номерами — на складе в Риге накрыли не просто контрабанду, а целую спецоперацию по сигаретам. Изъято 1,5 млн пачек, задержан гражданин Литвы.
В конце июня сотрудники правоохранительных органов провели проверку на одном из складов в микрорайоне Тейка. В ходе обыска было изъято большое количество сигарет - как с акцизными марками, так и без них, а также транспортные средства, устройства слежения и другие предметы, свидетельствующие о намерении скрытно перевозить большое количество сигарет нелегального происхождения.
Всего в ходе обыска было изъято 1 558 000 сигарет Winston и Minsk с белорусскими акцизными марками и сигарет Omega без акцизных марок. Также были изъяты тягач с полуприцепом и два грузовых микроавтобуса. Все транспортные средства имели польские регистрационные номера.
Во время обысков были найдены устройства слежения, блокираторы GPS-сигнала, литовские регистрационные номера транспортных средств и различные товары для прикрытия транспортировки нелегальных сигарет.
По подозрению в совершении незаконных действий задержан гражданин Литвы, к которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту начат уголовный процесс по статье о незаконном хранении, перемещении или реализации табачных изделий в крупном размере.