Экономисты подтвердили: цены на дизтопливо в Латвии взлетают быстро, а снижаются - медленно
Колебания цен на дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) Латвии за последние несколько лет стали быстрее реагировать на рост закупочных цен, чем на их снижение. Об этом на портале Makroekonomika.lv пишут экономисты Банка Латвии Андрей Бессонов и Олег Краснопёров.
Цены определяет не только нефть
Экономисты напоминают, что весной 2026 года цены на дизельное топливо резко выросли из-за начавшихся 28 февраля боевых действий на Ближнем Востоке — в регионе, где сосредоточены значительные мощности по добыче и переработке нефти, а также находится Ормузский пролив, возможная блокировка которого затрудняет экспорт нефтепродуктов в остальные страны мира. Некоторым наблюдателям показалось, что цены на дизель на латвийских АЗС росли значительно быстрее, чем мировые цены на сырую нефть. Это вновь вызвало распространенное мнение, что на рост мировых цен АЗС реагируют быстрее и сильнее, чем на их снижение.
Экономисты объясняют, что стоимость дизельного топлива на АЗС определяется не только мировыми ценами на нефть. На нее также влияют расходы на переработку нефти и наценка нефтеперерабатывающих предприятий, транспортные расходы — как при доставке нефти к переработчикам, так и при транспортировке готового топлива к латвийским АЗС, а также колебания курса доллара США к евро, поскольку нефть на мировых биржах торгуется в долларах, а топливо в Латвии продается за евро.
Кроме того, на цену влияют изменения акцизного налога и налога на добавленную стоимость, плата за создание стратегических запасов нефтепродуктов, требования по обязательному добавлению биотоплива и стоимость биокомпонентов, спрос и предложение на европейском рынке топлива, объемы запасов, уровень конкуренции между участниками рынка и ценовая политика самих АЗС.
Из всех этих факторов владельцы АЗС могут влиять только на последний — собственную ценовую политику, подчеркивают экономисты Банка Латвии.
Тесная связь
Исследование показало, что связь между ценами на дизельное топливо на латвийских АЗС и закупочными ценами в Европе очень тесная. В целом стоимость топлива на АЗС реагирует на рост и снижение закупочных цен практически одинаково.
Передача изменений закупочных цен в розничные цены происходит полностью и очень быстро. Если цена газойля в Европе увеличивается на 10 центов за литр, то в течение 25–30 рабочих дней цена дизеля на латвийских АЗС также вырастает на 10 центов за литр. При этом половина этого повышения отражается уже через пять-шесть рабочих дней. Иными словами, примерно за неделю дизель на латвийских АЗС дорожает примерно на пять центов за литр.
Странная ассиметрия
Вместе с тем экономисты выявили небольшую краткосрочную асимметрию: при росте закупочных цен изменение быстрее передается в розничные цены, чем при их снижении. Однако эта асимметрия носит временный характер, проявляется главным образом в течение первой недели после ценового шока и полностью исчезает спустя 25–30 рабочих дней.
Такое поведение цен известно в научной литературе как эффект «ракет и перьев»: когда закупочные цены растут, цены на АЗС взлетают, как ракета, а когда закупочные цены снижаются, розничные цены опускаются медленно, словно падающее перо. Экономисты отмечают, что эта асимметрия появилась сравнительно недавно — раньше она не наблюдалась и стала заметна в данных после 2017 года.
По мнению экономистов, причиной может быть то, что примерно десять лет назад латвийский рынок топлива достиг насыщения: с тех пор объемы реализуемого топлива практически не растут. Это означает, что АЗС уже не могут увеличивать прибыль исключительно за счет расширения рынка. Теперь они могут сделать это лишь за счет увеличения своей доли рынка, расширения ассортимента продаваемых товаров или изменения ценовой стратегии.
Научные исследования также связывают асимметрию изменения цен на топливо с более высокой волатильностью цен на нефтепродукты. Действительно, в последние годы колебания цен усилились. Не случайно впервые асимметричное поведение цен на топливо было зафиксировано в отчете Совета по конкуренции Латвии за 2022 год — уже после нападения России на Украину, которое сопровождалось резким ростом цен на нефтепродукты, напоминают экономисты.
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