Экономисты подтвердили: цены на дизтопливо в Латвии взлетают быстро, а снижаются - медленно

По мнению экономистов, причиной может быть то, что примерно десять лет назад латвийский рынок топлива достиг насыщения: с тех пор объемы реализуемого топлива практически не растут. Это означает, что АЗС уже не могут увеличивать прибыль исключительно за счет расширения рынка. Теперь они могут сделать это лишь за счет увеличения своей доли рынка, расширения ассортимента продаваемых товаров или изменения ценовой стратегии.