Старые лифты в многоэтажках получат вторую жизнь: модернизация может продлить их работу на 15-20 лет
Латвийская компания по обслуживанию и модернизации лифтов SIA Pilsētas Lifti приобрела SIA Recept-Holding Lifts - компанию, которая занимается обслуживанием лифтов и подъемного оборудования и работает с 1994 года. Сумма сделки составляет 1,81 миллиона евро. Документы были подписаны 18 мая, сделка завершена 2 июля.
Приобретенная компания обслуживает около 1200 лифтов и подъемных устройств по всей Латвии, в ней работают около 70 сотрудников. В 2025 году доходы Recept-Holding Lifts достигли 2,27 миллиона евро, прибыль составила около 62 тысяч евро.
После приобретения группа компаний по обслуживанию лифтов в Литве и Латвии, связанная с тем же акционером, будет обслуживать около 3000 лифтов: UAB Liftai EU - около 1000, SIA Pilsētas Lifti - около 800, а Recept-Holding Lifts - около 1200. Как отмечает генеральный директор группы Раймонд Беглецов, такой портфель был сформирован за пять лет благодаря росту доверия клиентов и привлечению квалифицированных технических специалистов. По его словам, это результат, на который на более зрелых рынках компаниям обычно требуются десятилетия.
Почему этот рынок становится все более актуальным
В Латвии, как и в других странах Балтии, многие лифты в многоквартирных домах были установлены еще в 1970-1995 годах. Части из них уже больше 30 или 40 лет. Они по-прежнему работают, однако с каждым годом их все сложнее обслуживать, получать запасные части и обеспечивать соответствие современным требованиям безопасности и надежности.
Ситуацию осложняет и геополитический контекст. Часть старых лифтов была произведена или укомплектована в России и Беларуси, поэтому из-за санкций и ограничений поставок доступность оригинальных деталей стала ограниченной. В таких ситуациях уже недостаточно просто устранить неисправность - необходимо уметь адаптировать европейские компоненты к конкретной старой системе.
По его словам, в некоторых случаях частичная модернизация может стоить примерно половину цены нового лифта и продлить безопасное использование оборудования еще на 15-20 лет. Кроме того, обслуживание модернизированного лифта может быть экономически более прогнозируемым, поскольку используются компоненты, которые легче доступны на рынке. По его оценке, ремонт некоторых новых решений после окончания гарантийного срока может стоить в несколько раз, а иногда и до десяти раз дороже, чем обслуживание рационально модернизированной системы.
Устойчивость - это не только новый лифт
Тема модернизации лифтов становится важной и с точки зрения устойчивого развития. По словам Беглецова, самым устойчивым зданием часто является не новое, а отремонтированное здание. Похожая логика применима и к лифтам. Если существующее оборудование можно безопасно восстановить, продлив срок его службы и снизив финансовую нагрузку на жителей, такое решение может быть выгодным и людям, и окружающей среде.
После сделки Recept-Holding Lifts пока будет работать под прежним названием. Часть руководителей остается в компании, также планируется сохранить как можно больше сотрудников с многолетним опытом. Как указывают в Pilsētas Lifti, первая цель интеграции - непрерывность услуг и стабильность для клиентов.
Приобретение позволит теснее объединить опыт, накопленный в Латвии и Литве. SIA Pilsētas Lifti и UAB Liftai EU принадлежат одному и тому же акционеру, поэтому компании смогут быстрее обмениваться техническими знаниями, запасными частями и ресурсами специалистов. Это особенно важно при работе со старыми лифтами, для восстановления которых часто требуется не стандартное решение из каталога, а инженерный опыт.
По словам Беглецова, в ближайшие годы в странах Балтии будет расти потребность не только в монтаже новых лифтов, но и в экономически обоснованной модернизации старого оборудования.