Старые лифты в многоэтажках получат вторую жизнь: модернизация может продлить их работу на 15-20 лет

После приобретения группа компаний по обслуживанию лифтов в Литве и Латвии, связанная с тем же акционером, будет обслуживать около 3000 лифтов: UAB Liftai EU - около 1000, SIA Pilsētas Lifti - около 800, а Recept-Holding Lifts - около 1200. Как отмечает генеральный директор группы Раймонд Беглецов, такой портфель был сформирован за пять лет благодаря росту доверия клиентов и привлечению квалифицированных технических специалистов. По его словам, это результат, на который на более зрелых рынках компаниям обычно требуются десятилетия.