Кефир, йогурт и мед: в школьную программу питания хотят добавить новые продукты
Молоко в школе больше не будет обязательным испытанием для чувствительных желудков. Минземледелия предлагает добавить в школьное меню кефир, йогурт без сахара и даже мед — чтобы дети ели с пользой, а не через силу.
Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов.
Как отмечают в министерстве, в Латвии становится все больше людей, в том числе детей школьного возраста, у которых диагностированы различные виды пищевой аллергии и непереносимости. Часто пищеварительная система детей чувствительна к молоку и после его употребления возникает дискомфорт, поэтому они отказываются пить молоко. Таким образом, цели школьной программы по содействию потреблению молочных продуктов не достигаются в полной мере.
Поэтому планируется в дополнение к молоку выдавать учащимся в рамках школьной программы также кефир и йогурт без добавок и добавленного сахара.
Минземледелия отмечает, что кисломолочные продукты содержат живые бактерии, которые улучшают пищеварительные процессы и помогают организму эффективнее усваивать кальций, белки и другие важные микроэлементы. По сравнению с молоком эти продукты часто легче усваиваются, особенно детьми с чувствительной пищеварительной системой.
Проект правил также предусматривает возможность выдавать школьникам мед на дегустациях и различных образовательных мероприятиях.
В министерстве подчеркивают, что, учитывая все большее распространение ожирения и связанных с питанием заболеваний, особенно среди молодежи, школьникам важно понимать разницу между натуральными и переработанными подсластителями. Мед может служить практическим примером того, как выбирать более натуральные альтернативы и одновременно более осознанно относиться к еде.
В настоящее время согласно правилам Кабинета министров в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко, в том числе безлактозное и UHT-молоко.