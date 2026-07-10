Кефир, йогурт и мед: в школьную программу питания хотят добавить новые продукты

Как отмечают в министерстве, в Латвии становится все больше людей, в том числе детей школьного возраста, у которых диагностированы различные виды пищевой аллергии и непереносимости. Часто пищеварительная система детей чувствительна к молоку и после его употребления возникает дискомфорт, поэтому они отказываются пить молоко. Таким образом, цели школьной программы по содействию потреблению молочных продуктов не достигаются в полной мере.