В латвийском портовом городе Праздник моря решили отметить с размахом

Жителям также напоминают о новом порядке - чтобы сделать проведение праздника более экологичным и сократить количество одноразовых отходов, во время Праздника моря будет действовать система депозитных стаканов. При покупке напитка посетители должны будут заплатить депозит в размере 2 евро за каждый стакан. После того как напиток будет выпит, стакан можно будет вернуть тому продавцу, у которого он был приобретен, и получить обратно внесенные 2 евро.