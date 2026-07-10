В латвийском портовом городе Праздник моря решили отметить с размахом
Хотя официально Праздник моря в Латвии в этом году отмечают 11 июля, в Лиепае празднования начнутся уже сегодня, 10 июля.
С 16:00 жителей Лиепаи и гостей города приглашают собраться у канала, чтобы посмотреть организованные Управлением Лиепайской специальной экономической зоны соревнования по гребле, а также традиционный парад кораблей и лодок.
С 8:00 сегодняшнего дня до 24:00 субботы, 11 июля, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Лиепу на участке от улицы Леона Паэгле до улицы Юрмалас, за исключением участников мероприятия, имеющих разрешения, выданные Управлением культуры Лиепаи.
Жителям также напоминают о новом порядке - чтобы сделать проведение праздника более экологичным и сократить количество одноразовых отходов, во время Праздника моря будет действовать система депозитных стаканов. При покупке напитка посетители должны будут заплатить депозит в размере 2 евро за каждый стакан. После того как напиток будет выпит, стакан можно будет вернуть тому продавцу, у которого он был приобретен, и получить обратно внесенные 2 евро.