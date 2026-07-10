Latvijas pasts отказалась помогать жителям села Анце - на помощь пришла эстонская компания

Для жителей Анце эта новость имеет особое значение. Осенью 2024 года Latvijas pasts торжественно открыла в центре села почтомат, заявив, что после закрытия местного почтового отделения он позволит жителям круглосуточно получать и отправлять посылки, а также письма. Однако уже незадолго до праздника Лиго оборудование демонтировали. В Latvijas pasts объяснили это тем, что загрузка почтомата составляла лишь около 25%, поэтому его решили перенести туда, где спрос будет выше.