Latvijas pasts отказалась помогать жителям села Анце - на помощь пришла эстонская компания
После того как Latvijas pasts убрала почтомат из села Анце в Вентспилсском крае, оставив жителей без привычной услуги, на помощь неожиданно пришла эстонская Omniva, установившая здесь новый общественный почтомат.
История с почтоматом в селе Анце Вентспилсского края получила неожиданное продолжение. После того как Latvijas pasts демонтировала свой почтомат, объяснив это низкой загрузкой, в населённом пункте появился новый. Его установила эстонская компания Omniva.
Как сообщили в компании, в Анце размещён так называемый общественный почтомат — новый формат автоматов для получения и отправки посылок, предназначенный для небольших населённых пунктов. Решение установить его было принято после обращения местных жителей, которые заявили о необходимости вернуть услугу.
Новые общественные почтоматы компактнее обычных, отличаются высокой энергоэффективностью и могут работать без постоянного подключения к электросети и интернету. Благодаря этому их можно устанавливать даже там, где содержание традиционных почтоматов затруднено.
Для жителей Анце эта новость имеет особое значение. Осенью 2024 года Latvijas pasts торжественно открыла в центре села почтомат, заявив, что после закрытия местного почтового отделения он позволит жителям круглосуточно получать и отправлять посылки, а также письма. Однако уже незадолго до праздника Лиго оборудование демонтировали. В Latvijas pasts объяснили это тем, что загрузка почтомата составляла лишь около 25%, поэтому его решили перенести туда, где спрос будет выше.
Местные жители с такой оценкой категорически не согласились. По их словам, почтомат пользовался большим спросом и временами даже был полностью заполнен, из-за чего в нём не оставалось свободных ячеек для новых отправлений.
После демонтажа ближайший почтомат оказался более чем в 20 километрах — в Дундаге, а некоторым жителям приходится ездить за посылками даже в Вентспилс. При этом Latvijas pasts пообещала установить новый почтомат в помещении лишь к концу года.
Решение вызвало волну возмущения. По инициативе местной предпринимательницы Илзе было подготовлено обращение в Latvijas pasts и Министерство сообщения. Под письмом с просьбой сохранить почтомат подписались 303 человека, однако это не повлияло на решение предприятия.
«История вовсе не о почтомате. Почтомат — это металлический шкаф с дверцами. Его можно установить и убрать за один день. Но в Анце демонтируют не только почтомат. Демонтируют веру. Веру в то, что маленький сельский приход ещё нужен государству».