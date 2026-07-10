Вильнюсский и Латвийский университеты вручили первый совместный диплом магистра балтистики
Филологический факультет Вильнюсского университета (ВУ) совместно с факультетом гуманитарных наук Латвийского университета (ЛУ) вручили первый двойной диплом магистра. Его получила выпускница программы балтийской лингвистики Довиле Гавялите, сообщил ВУ.
"Учеба в обоих университетах позволила мне влиться в широкое сообщество балтистов и ознакомиться с еще более широким спектром мнений и исследований", - сказала Гавялите, защитившая магистерскую диссертацию на тему "Манипулятивные и каузативные конструкции в литовском, латышском, ливском и эстонском языках".
Руководителем работы выступил профессор кафедры балтистики филологического факультета ВУ Юргис Пакярис, а научным консультантом - профессор оделения латвистики и балтистики ЛУ Илзе Локмане.
Программа двойного диплома по балтистике была объявлена в этом году и базируется на двух уже существующих магистерских программах: балтийской лингвистики на филологическом факультете ВУ и изучения латышского языка, литературы и культуры на факультете гуманитарных наук ЛУ.
Студенты этих программ проводят первый год обучения в университетах, в которые они поступили, однако на третий семестр должны отправиться на учебу за границу, прослушать предлагаемые там дисциплины, а по возвращении в свой университет подготовить магистерскую работу по балтистике.
Принять решение о получении двойного диплома студенты могут до начала второго семестра.
Желающие участвовать в программе двойного диплома студенты должны владеть литовским и латышским языками как минимум на уровне B1.