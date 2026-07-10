Домбрава отказался увеличивать выплаты мигрантам: бюджет сэкономит более 500 тысяч евро

В МВД пояснили, что реализация предложенной ранее инициативы по увеличению расходов на питание и суточных выплат невозможна без дополнительного финансирования из бюджета в размере 514 575 евро ежегодно, что оказывает существенное влияние на государственные финансы. В то же время Кабинет министров поручил отраслевым министерствам провести анализ бюджетных расходов и подготовить предложения по их пересмотру, повышению эффективности использования средств, оптимизации функций и оценке предоставляемых государственных услуг.