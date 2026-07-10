Домбрава отказался увеличивать выплаты мигрантам: бюджет сэкономит более 500 тысяч евро
Новый министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава отменил планы предыдущего правительства увеличить выплаты просителям убежища. По его словам, это позволит ежегодно сэкономить более полумиллиона евро.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава (Национальное объединение) отменил инициированный предыдущим правительством проект по увеличению ежедневных выплат просителям убежища примерно с 90 до 150 евро в месяц. Об этом политик сообщил в соцсети X. Министр подчеркнул, что потенциальная экономия для государственного бюджета составит около 500 тысяч евро.
Домбрава также заявил, что государство должно в первую очередь заботиться о своих гражданах, поэтому необходимо оценить возможность ещё большего сокращения объёма поддержки, предоставляемой иностранцам.
Согласно информации, опубликованной на Портале правовых актов, Министерство внутренних дел приняло решение отозвать информационный доклад «Об увеличении расходов на питание и размера суточных выплат просителям убежища, размещённым в центре размещения просителей убежища Управления по делам гражданства и миграции, а также о дополнительном финансировании, необходимом для реализации этой меры» и закрыть производство по соответствующему нормативному акту.
В МВД пояснили, что реализация предложенной ранее инициативы по увеличению расходов на питание и суточных выплат невозможна без дополнительного финансирования из бюджета в размере 514 575 евро ежегодно, что оказывает существенное влияние на государственные финансы. В то же время Кабинет министров поручил отраслевым министерствам провести анализ бюджетных расходов и подготовить предложения по их пересмотру, повышению эффективности использования средств, оптимизации функций и оценке предоставляемых государственных услуг.
Кроме того, правительство под руководством Андриса Кулбергса намерено реализовать меры по ограничению миграции. В нынешней ситуации инициатива, изложенная в докладе, не пользуется политической поддержкой. В совокупности с поручением пересмотреть бюджетные расходы это означает, что имеющееся финансирование Министерства внутренних дел будет направлено на решение более приоритетных задач в сфере внутренней безопасности, отметили в ведомстве.