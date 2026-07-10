Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В пятницу центр циклона сместится на юг - дождей станет меньше
В пятницу интенсивные дожди прекратятся, временами будет выглядывать солнце, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Центр циклона сместится к югу от Латвии. Небо временами будет проясняться, а дождь возможен лишь местами, в основном на юге страны. Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, воздух прогреется до +18...+22 градусов.
В столице временами будет выглядывать солнце, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.