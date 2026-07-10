Миллион для латвийской киноиндустрии: Минкульт раскрыл детали нового "налога на стриминг"

За последние десять с лишним лет сильно изменилось то, как мы смотрим фильмы и сериалы. Огромную популярность получили разные аудиовизуальные услуги по запросу - проще говоря, стриминговые платформы. Это и местная платформа Go3, и зарубежные гиганты - например, Prime Video, Disney+ и самый популярный в мире Netflix. Конкретные данные о масштабе этого бизнеса публично не доступны, однако можно предположить, что в Латвии речь идет о нескольких сотнях тысяч подписок, а сам рынок может оцениваться в десятки миллионов евро, сообщают TV3 Ziņas.