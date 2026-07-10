Миллион для латвийской киноиндустрии: Минкульт раскрыл детали нового "налога на стриминг"
Латвия тоже решилась последовать примеру других европейских стран и ввести у себя так называемый "налог Netflix". С его помощью разные видеостриминговые платформы планируют обязать поддерживать производство местного контента и местную киноиндустрию.
За последние десять с лишним лет сильно изменилось то, как мы смотрим фильмы и сериалы. Огромную популярность получили разные аудиовизуальные услуги по запросу - проще говоря, стриминговые платформы. Это и местная платформа Go3, и зарубежные гиганты - например, Prime Video, Disney+ и самый популярный в мире Netflix. Конкретные данные о масштабе этого бизнеса публично не доступны, однако можно предположить, что в Латвии речь идет о нескольких сотнях тысяч подписок, а сам рынок может оцениваться в десятки миллионов евро, сообщают TV3 Ziņas.
Чтобы побудить такие платформы поддерживать местный контент, во многих странах Европы уже введена инициатива, которую неофициально называют "налогом Netflix".
В Латвии об этом начали говорить еще несколько лет назад. Регулирование тогда затормозилось, поскольку ждали какого-то общего решения на европейском уровне. Однако все больше стран стали вводить такие правила самостоятельно, а после смены политической власти в Латвии было решено продвигать эту инициативу и здесь.
"По сути, мы можем говорить примерно об одном миллионе евро, возможно, немного больше, которые могли бы поступить в латвийскую киноиндустрию. Учитывая, что предусмотрен и небольшой переходный период, возможно, эта сумма со временем может вырасти", - говорит парламентский секретарь Министерства культуры Ивар Аболиньш.
Платформы смогут выполнить требования закона разными способами. Они смогут просто платить 3,5% от доходов, полученных в конкретной стране, либо на сопоставимую сумму приобретать лицензии на показ латвийских фильмов или сериалов, либо сами участвовать в создании местного контента на соответствующую сумму.
Новая норма будет касаться как международных, так и местных стриминговых платформ. Однако местные платформы уже достаточно инвестируют в отечественный контент, поэтому им такой налог платить не придется.
На вопрос, что помешает международной платформе просто переложить дополнительные расходы на потребителей, Аболиньш отвечает:
"Конечно, ничего не мешает, но ни в одной стране они этого не делали. Сейчас похожая система введена в 17 странах. Суммы очень различаются. Например, есть страны, где это даже 25%. Есть страны, где меньше наших 3,5%".
На замечание о том, что в последние годы происходило в Швейцарии, Греции, Франции и Италии, где цены на подписки повышались, Аболиньш говорит: "Это другая ситуация".
При этом Netflix на своем сайте прямо указывает, что налоги в том числе влияют на итоговую стоимость. Поэтому возникает вопрос, не будет ли этот налог фактически возложен на латвийских потребителей.
Эту норму поддерживает и налоговый эксперт Янис Таукачс. В то же время он считает, что Латвии нужно решаться самой и не ждать договоренности на уровне Евросоюза или другого наднационального соглашения по давно обсуждаемому так называемому цифровому налогу, которым хотят обложить таких международных гигантов, как Google и Facebook.
"Этот налог на цифровые платформы затормозил тот же аргумент: для нас стратегически важнее дружить с США, чем требовать с них налог и смотреть, что тогда Трамп выставит в ответ", - говорит партнер адвокатского бюро Sorainen, налоговый эксперт Янис Таукачс.
В Министерстве культуры указывают, что сначала нужно разобраться с так называемым "налогом Netflix", который еще должен принять Сейм, а уже после этого можно обсуждать дальнейшие шаги.