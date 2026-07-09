"Может рухнуть в любой момент": жители жалуются на мост в Саулкрасты после гибели велосипедиста

В полиции заявили, что сейчас еще рано говорить о возможных причинах смерти - сначала необходимо провести экспертизу. Однако в разговорах местных жителей уже прозвучала, по их мнению, очевидная причина. Оказалось, что в поселке есть плохая практика - по бульвару Рожу люди нередко передвигаются в состоянии алкогольного опьянения. Причем не только на велосипедах, но и на автомобилях.