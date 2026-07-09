"Может рухнуть в любой момент": жители жалуются на мост в Саулкрасты после гибели велосипедиста
В среду в районе Саулкрасты велосипедист съехал с дороги и упал в Петерупе, где и погиб. Местным жителям кажется, что причиной могло быть алкогольное опьянение, однако одновременно они подчеркивают: это место давно было заброшенным, неухоженным и опасным для тех, кто едет по дороге.
Житель поселка Приежу находился в пути в местный магазин. Переходя мост через Петерупе, он заметил, что на берегу реки лежит велосипед. Заподозрив, что произошло что-то трагическое, мужчина сразу побежал в магазин, чтобы сообщить об этом продавщицам.
После звонка на 112 на место прибыла муниципальная полиция, которая спустя некоторое время заметила в воде тело погибшего мужчины. Продавщица видела, как службы доставали погибшего из воды. На вопрос о его возрасте она предположила, что мужчине было около 60 лет, и добавила, что летом его видели в округе, сообщает Degpunktā.
В полиции заявили, что сейчас еще рано говорить о возможных причинах смерти - сначала необходимо провести экспертизу. Однако в разговорах местных жителей уже прозвучала, по их мнению, очевидная причина. Оказалось, что в поселке есть плохая практика - по бульвару Рожу люди нередко передвигаются в состоянии алкогольного опьянения. Причем не только на велосипедах, но и на автомобилях.
"Это 100%, что в алкогольном опьянении, потому что здесь люди так живут... Есть часть людей, которая ни с чем не считается", - говорит местный житель Алдис.
Сам он, по его словам, не из тех, кто ездит по району под воздействием алкоголя - ему хватило первого и единственного такого случая в молодости.
Место, где бульвар Рожу встречается с Петерупе, имеет печальную славу - произошедшее вовсе не первый случай, когда велосипедист падает в воду. В прошлом году там упала женщина. Жители винят дорогу, которая находится в ужасном состоянии: те, кто не местные, не знают, что там крутой берег и "деревянные пики".
Долго всматриваться не нужно, чтобы понять боль местных жителей. Асфальт плохого качества, а сам мост, как рассказывают в округе, может рухнуть в любой момент. Течение продолжает размывать берег реки. Не пора ли что-то менять - не только ради улучшения инфраструктуры, но и ради безопасности участников движения?
Сама дорога, мост и берег реки находятся в зоне ответственности Latvijas Valsts ceļi. Саулкрастская дума неоднократно обращала внимание Министерства сообщения на то, что инфраструктуру необходимо восстановить. Однако в Latvijas Valsts ceļi до сих пор отвечали, что средства на это выделяться не будут. Теперь, как выясняется, этот участок больше не находится в ответственности учреждения.
"Дорога утратила функцию государственной автодороги и подлежит передаче самоуправлению. Поэтому со стороны государства вложения в эту автодорогу не планируются, самоуправлению необходимо перенять дорогу и содержать или перестраивать ее в соответствии со своим территориальным планом", - говорится в комментарии Latvijas Valsts ceļi.
Саулкрастское самоуправление, увидев такое решение, отвечает жестко: "По мнению самоуправления, этот участок дороги является очень важным транспортным узлом не только в масштабе края, но и в масштабе государства. Государство фактически довело его до грани разрушения. Образно говоря, государство пытается передать самоуправлению брюки, которые носили 30 лет и у которых уже даже ширинка не застегивается. Каждый должен содержать свое имущество, а не прятаться за неясными формулировками вроде "подлежит передаче самоуправлению".
По сути, ответственность за этот участок дороги, как горячую картошку, перебрасывают от одной государственной структуры к другой. Похоже, что реальных перемен местным жителям ждать в ближайшее время не стоит - обеим сторонам еще предстоят долгие разговоры о том, что будет с дорогой в будущем и кто обязан ее содержать.