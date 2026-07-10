"Нужна отдельная структура": в Латвии предлагают создать новое министерство для защиты населения
В Латвии обсуждают строительство убежищ и готовность к кризисам, но главная проблема совсем в другом - генерал Раймонд Граубе считает, что стране не хватает единой системы управления гражданской защитой.
Обсуждая состояние системы гражданской защиты Латвии в эфире TV24, бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал Раймонд Граубе заявил, что главной проблемой страны является не нехватка отдельных решений, а отсутствие единой и эффективно работающей системы управления. По его мнению, сегодня вопросы гражданской защиты решаются фрагментарно, без общего руководства и четкого распределения ответственности.
«Я думаю, что уже сам способ, которым мы сегодня решаем проблемы гражданской защиты, показывает, что мы идем неверным путем. Мы рассматриваем все по отдельности: сейчас обсуждаем убежища, потом будем говорить о медицине, потом еще о чем-то». Граубе считает, что различные государственные структуры работают разрозненно, не имея единого центра принятия решений.
«Самая большая проблема нашего государства заключается в том, что у нас нет координированной системы управления гражданской защитой».
По словам генерала, сегодня каждый отвечает лишь за свою сферу. «Что-то делает медицина, что-то делают самоуправления, что-то делает Центр управления кризисами, у которого нет права ничего делать, кроме как реализовывать красивое слово — "координировать"».
Особенно резко Граубе высказался о самом понятии координации в государственной системе. «Слово "координация" на бюрократическом языке, по сути, означает уклонение от работы».
По мнению генерала, изменить ситуацию можно только в том случае, если появится структура, обладающая не только обязанностями, но и реальными полномочиями. В качестве одного из возможных решений он предложил создать Министерство гражданской защиты или другую полноценную государственную структуру, которая смогла бы объединить все направления работы — по аналогии с тем, как Министерство внутренних дел координирует деятельность полиции и других служб.
При этом Граубе признает, что создание новой структуры само по себе не станет мгновенным решением всех проблем. «Нет, все не так просто. Но, по крайней мере, у нас появится тот, кому будут даны ответственность и полномочия руководить этим процессом». По его словам, сегодня такой ответственности фактически никто не несет, а если она формально и существует, то реализуется крайне ограниченно.
Генерал убежден, что без изменения системы управления страна будет снова и снова возвращаться к одним и тем же проблемам. «Нужно, чтобы кто-то действительно руководил этим процессом. Либо необходимо существенно расширить полномочия Центра управления кризисами, либо искать другое решение». В завершение он предупредил, что если ситуация останется прежней, существенных изменений ждать не стоит. «Мы встретимся через год или через полгода и будем обсуждать все точно так же», — резюмировал Раймонд Граубе.