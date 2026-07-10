"Нужна отдельная структура": в Латвии предлагают создать новое министерство для защиты населения

При этом Граубе признает, что создание новой структуры само по себе не станет мгновенным решением всех проблем. «Нет, все не так просто. Но, по крайней мере, у нас появится тот, кому будут даны ответственность и полномочия руководить этим процессом». По его словам, сегодня такой ответственности фактически никто не несет, а если она формально и существует, то реализуется крайне ограниченно.