"Лучше отдать дешевле, чем выбросить": дожди поставили под угрозу урожай черешни в Латвии
Затяжные дожди серьезно повредили урожай черешни в Латвии: ягоды массово трескаются и начинают гнить. Фермеры снижают цены на самосбор и пытаются спасти хотя бы часть урожая.
В крестьянском хозяйстве Klīves в окрестностях Елгавы начался сезон сбора урожая. Черешня выращивается на трех гектарах. У хозяйства есть договоры с оптовыми покупателями, а также сюда приезжают желающие самостоятельно собирать ягоды. Однако из-за дождей цену на самосбор пришлось снизить — лучше, чтобы урожай собрали, чем он испортится, сообщает LSM+.
«Ранние сорта уже потрескались. Если ягода треснула, отправляем ее на сок. Если начала гнить, сделать уже ничего нельзя — остается только выбросить», — рассказал коммерческий директор хозяйства Klīves Марис Шницковскис.
В хозяйстве отмечают, что это уже четвертый сложный год подряд для садоводов. «По крайней мере в этом году не было заморозков, и урожай есть. До этого были и морозы, и заморозки, которые сильно повредили урожай», — добавил Шницковскис.
«Убытки большие, но из-за существующих критериев мы не можем получить компенсацию. Они рассчитываются за период с января по декабрь, тогда как яблоки, например, пострадавшие от заморозков, будут проданы только в следующем году и в нынешней отчетности вообще не отражаются. Получается, убытки есть, а получить средства Евросоюза мы не можем. В этом году я даже не подавал заявку — смысла нет», — признал Шницковскис.
Пока от дождей пострадала только черешня. Вишня еще созревает.