"Лучше отдать дешевле, чем выбросить": дожди поставили под угрозу урожай черешни в Латвии

«Убытки большие, но из-за существующих критериев мы не можем получить компенсацию. Они рассчитываются за период с января по декабрь, тогда как яблоки, например, пострадавшие от заморозков, будут проданы только в следующем году и в нынешней отчетности вообще не отражаются. Получается, убытки есть, а получить средства Евросоюза мы не можем. В этом году я даже не подавал заявку — смысла нет», — признал Шницковскис.