Экономист Банка Латвии: снижение НДС неизбежно придется компенсировать повышением других налогов

По словам эксперта, распространенный аргумент о том, что уменьшение НДС поможет укрепить позиции латвийских производителей, не соответствует экономической логике. «Ведь НДС облагается и продовольствие, произведенное в Латвии, и импортные продукты». Экономист пояснил, что НДС одинаково распространяется как на отечественные, так и на зарубежные товары, поэтому снижение ставки не дает преимущества местным производителям перед импортом. Кроме того, если речь идет о поддержке экспорта, то здесь влияние НДС вообще отсутствует. «Если мы хотим стимулировать экспорт, то экспорт НДС не облагается».