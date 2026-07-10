Экономист Банка Латвии: снижение НДС неизбежно придется компенсировать повышением других налогов
Снижение налога на добавленную стоимость (PVN, НДС) само по себе не делает латвийские предприятия более конкурентоспособными. Такое мнение в эфире TV24 высказал экономист Банка Латвии Олег Краснопёров.
По словам эксперта, распространенный аргумент о том, что уменьшение НДС поможет укрепить позиции латвийских производителей, не соответствует экономической логике. «Ведь НДС облагается и продовольствие, произведенное в Латвии, и импортные продукты». Экономист пояснил, что НДС одинаково распространяется как на отечественные, так и на зарубежные товары, поэтому снижение ставки не дает преимущества местным производителям перед импортом. Кроме того, если речь идет о поддержке экспорта, то здесь влияние НДС вообще отсутствует. «Если мы хотим стимулировать экспорт, то экспорт НДС не облагается».
По мнению Краснопёрова, если снижение НДС станет не временной, а постоянной мерой, государственный бюджет неизбежно столкнется с нехваткой доходов. «Это означает, что выпадающие доходы бюджета обязательно придется компенсировать». Экономист отметил, что у государства фактически есть два основных источника налоговых поступлений — налоги на потребление (к которым относятся НДС и акцизы) и налоги на труд.
«Если мы снижаем налоги на потребление, такие как НДС и акцизы, то другого выхода нет — придется повышать налоги на рабочую силу».
Именно это, по мнению эксперта, представляет наибольшую опасность для экономики. Он пояснил, что рост налогов на труд затрагивает в том числе экспортно ориентированные предприятия, а значит, непосредственно влияет на их способность конкурировать на внешних рынках. «Это действительно тормозит конкурентоспособность Латвии».
При этом Краснопёров подчеркнул, что в целом положительно относится к снижению налоговой нагрузки. «Конечно, любое снижение налогов — это очень хорошая вещь». Однако он напомнил, что государство должно финансировать образование, здравоохранение, безопасность и другие общественные расходы.
«Можно ли вообще отменить все налоги? Тогда наша конкурентоспособность сразу бы выросла. Конечно, да. Но тогда за счет чего мы будем оплачивать государственные расходы?»
Поэтому, считает экономист, обсуждая снижение одного налога, необходимо учитывать неизбежные последствия для всей налоговой системы. «Если мы уменьшаем один налог, другой приходится повышать. И в таком случае мы не улучшаем конкурентоспособность, а можем ее даже ухудшить», — резюмировал Олег Краснопёров.
Ранее схожее мнение высказал главный экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис. По его мнению, после введения сниженной ставки НДС на четыре основные группы продуктов питания правительству, вероятно, придется искать способы компенсировать выпадающие доходы бюджета.
В то же время есть мнение, что полная отмена подоходного налога могла бы привлечь в Латвию новых жителей, помочь решить проблему нехватки квалифицированных кадров и ускорить рост экономики. Так считает латвийский финансист и предприниматель, председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая.