Путь Mobilly от местного решения к международным амбициям

Хотя технологические компании часто говорят о продуктах, алгоритмах и инновациях, руководство Mobilly считает, что главной ценностью компании являются люди. В компании сравнительно низкая текучесть кадров, а в центре философии управления стоит доверие и делегирование ответственности. "Мы стараемся не создавать среду, в которой люди подвергаются микроменеджменту", — подчеркивает Бергс. Сотрудникам дается возможность принимать решения и брать на себя ответственность за результат. Именно такой подход позволил создать команду, способную быстро реагировать на потребности и проблемы клиентов. Компания работает в сфере услуг, где обратная связь от клиента является мгновенной. Если барьер парковки не открывается или платеж не проходит, компания узнает об этом в течение нескольких минут. Это означает, что скорость, гибкость и способность к сотрудничеству критически важны. "Если есть хорошая команда, то можно создать любой продукт", — уверен Бергс.