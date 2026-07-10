Путь Mobilly от местного решения к международным амбициям
Из первоначально простого решения для мобильных платежей компания SIA Mobilly за эти годы выросла в финансово-технологическую компанию и многофункциональную цифровую платформу, которую ежедневно используют сотни тысяч пользователей и тысячи предприятий. История развития Mobilly — это одновременно и история о способности латвийской технологической компании адаптироваться к рыночным изменениям, создавать новые услуги и искать возможности для роста за пределами местного рынка.
Когда в 2003 году была основана компания Mobilly, идея была сравнительно простой — позволить автоводителям оплачивать парковки с помощью мобильного телефона. В то время мобильные платежи еще были новинкой, да и сама мысль об использовании повседневных финансовых услуг в телефоне казалась скорее сценарием будущего, чем реальностью. Тем не менее, основатели компании разглядели потенциал. Они верили, что привычки людей изменятся и мобильный телефон станет главным инструментом для совершения повседневных платежей. Теперь, более двадцати лет спустя, SIA Mobilly обслуживает около 650 тысяч активных пользователей и стало одним из самых узнаваемых решений для мобильности и повседневных платежей в Латвии.
Председатель правления компании Валдис Бергс признает, что первоначальный рост не был стремительным. Первые годы работы компания развивалась постепенно, концентрируясь на совершенствовании услуги оплаты парковок и завоевании доверия клиентов. Крупнейший скачок в развитии произошел после внедрения первого приложения Mobilly в 2013 и 2014 годах, когда стремительно развивалось использование смартфонов и мобильных технологий в целом. Вместе с приложением у компании появилась возможность гораздо быстрее добавлять новые услуги и расширять свое предложение. Именно этот период стал поворотным моментом в истории компании.
"На самом деле наш самый стремительный рост начался примерно в 2015 году", — рассказывает Валдис Бергс. "Технологии стали более зрелыми, клиенты были готовы использовать мобильные решения, и мы могли начать строить гораздо более широкую экосистему услуг". Из одной услуги компания постепенно выросла в платформу, на которой можно оплачивать парковки, общественный транспорт, зарядку электромобилей и другие повседневные услуги мобильности.
Когда местный рынок становится слишком мал
Для каждой технологической компании наступает момент, когда нужно ответить на сложный вопрос: продолжать ли расти на местном рынке или же искать возможности за пределами границ государства. Для Mobilly этот момент наступил примерно в 2017–2018 годах. До этого компания укрепила свои позиции в Латвии, однако стало ясно, что только местный рынок не сможет обеспечить долгосрочный рост. "В платежах за мобильность в Латвии мы уже очень близки к потолку", — заключает Валдис Бергс. "Если мы хотим продолжать стремительно расти, нам нужно выходить за пределы Латвии".
Первоначально опробовались различные экспортные модели и отдельные продукты для конкретных рынков, однако компания пришла к выводу, что наибольший потенциал кроется в экспорте продуктов собственной разработки. Опыт Mobilly показывает, что для технологических компаний в Латвии экспорт — это не вариант выбора, а логичное продолжение развития. Небольшой местный рынок позволяет тестировать идеи и продукты, однако для долгосрочного роста необходимо мыслить масштабно на международном уровне уже с первых стадий развития.
Сейчас Mobilly уже работает в Литве и Эстонии, предлагая решения для оплаты парковок и зарядки электромобилей, а в ближайшем будущем компания планирует внедрить и услуги общественного транспорта. В этом году компания ввела оплату парковок в Вильнюсе, планирует развитие в Клайпеде и продолжает расширять сотрудничество с поставщиками транспортных услуг и услуг мобильности в Балтии. Но амбиции компании простираются дальше стран Балтии.
"Наша цель — стать платформой платежей за мобильность европейского масштаба", — говорит Бергс.
Многие компании совершают ошибку, считая, что успешный в одной стране продукт автоматически будет успешным и в других местах. Опыт SIA Mobilly показывает обратное. Привычки клиентов в разных странах существенно отличаются — как способ совершения платежей, так и ожидания от пользовательского опыта, а также восприятие того, как должен выглядеть цифровой продукт. Это означает, что при экспорте недостаточно просто локализации или перевода продукта. "Нам пришлось вложить много работы в технологии, чтобы они были адаптируемыми под разные рынки", — объясняет Бергс. Именно по этой причине Mobilly все чаще рассматривает также возможности приобретения компаний за рубежом.
Если клиент уже привык к конкретному решению, приход нового игрока на рынок требует огромных маркетинговых вложений и долгого времени для завоевания доверия. В свою очередь, покупка компании позволяет получить как местную команду и знание рынка, так и клиентскую базу. Mobilly вместе с партнерами в Литве активно оценивает потенциальные сделки по приобретению компаний в Европе. Именно сделки M&A (слияния и поглощения), по мнению руководства компании, могут стать следующим крупным скачком в росте.
Для многих латвийских компаний рост все еще ассоциируется главным образом с органическим развитием, однако в мировой технологической отрасли приобретение и слияние компаний уже давно является одним из главных инструментов развития. Это позволяет быстрее получать новых клиентов, технологии, компетенции и доступ к рынкам.
Преимущество Латвии — люди и цифровая среда
Хотя латвийским компаниям за рубежом часто приходится доказывать себя больше, чем конкурентам из крупных стран, Бергс считает, что у нас есть и свои преимущества. Одно из них — высокоразвитая цифровая инфраструктура. Электронная подпись, цифровые государственные услуги и сравнительно высокая цифровая грамотность общества позволяют технологическим компаниям развиваться быстрее, чем во многих местах Западной Европы. Не менее важен и человеческий капитал. Все технологии Mobilly разработаны в Латвии, и компания осознанно не выбрала модель аутсорсинга для развития продуктов. Это позволяет сохранять контроль над всем процессом разработки, снижать риски и быстрее реагировать на изменения рынка.
"Мы гордимся тем, что это технологии, созданные в Латвии", — подчеркивает Бергс.
Хотя технологические компании часто говорят о продуктах, алгоритмах и инновациях, руководство Mobilly считает, что главной ценностью компании являются люди. В компании сравнительно низкая текучесть кадров, а в центре философии управления стоит доверие и делегирование ответственности. "Мы стараемся не создавать среду, в которой люди подвергаются микроменеджменту", — подчеркивает Бергс. Сотрудникам дается возможность принимать решения и брать на себя ответственность за результат. Именно такой подход позволил создать команду, способную быстро реагировать на потребности и проблемы клиентов. Компания работает в сфере услуг, где обратная связь от клиента является мгновенной. Если барьер парковки не открывается или платеж не проходит, компания узнает об этом в течение нескольких минут. Это означает, что скорость, гибкость и способность к сотрудничеству критически важны. "Если есть хорошая команда, то можно создать любой продукт", — уверен Бергс.
Валдис Бергс считает, что долгосрочная конкурентоспособность Латвии все больше будет связана со способностью создавать и экспортировать технологии и услуги, основанные на знаниях. В отличие от стран, экономика которых базируется на природных ресурсах или огромном внутреннем рынке, главным ресурсом Латвии являются знания людей, навыки и способность создавать продукты с высокой добавленной стоимостью. "Если мы хотим расти быстрее среднего европейского уровня, нам нужно инвестировать в технологии, инновации и развитие экспортоспособных предприятий", — подчеркивает Бергс. У Латвии нет ни больших запасов полезных ископаемых, ни возможности основывать экономику на транзитной отрасли, как это было в предыдущие десятилетия, поэтому именно человеческий капитал и экспорт технологий становятся главным направлением роста.
Опыт Mobilly подтверждает, что и на сравнительно небольшом рынке можно создать конкурентоспособные цифровые решения, которые позже можно адаптировать и развивать также на других рынках. Преимуществом технологических компаний является способность масштабировать продукты без необходимости пропорционально увеличивать производственные мощности или физическую инфраструктуру. Один раз разработанное решение потенциально может служить сотням тысяч или даже миллионам пользователей в разных странах. По этой причине инвестиции в развитие технологий руководство компании считает не расходами, а предпосылкой для будущего роста. Способность непрерывно развивать продукты, инвестировать в новые технологии и мыслить в международном масштабе, по мнению Бергса, будет одним из главных факторов, которые определят развитие не только отдельных компаний, но и всей экономики Латвии в ближайшие десятилетия.
В технологической отрасли инвестиции — это не просто инструмент роста, это предпосылка конкурентоспособности, а нередко и выживания компании. Производственное предприятие иногда может позволить себе несколько лет работать с неизменным портфелем продуктов, но в сегменте цифровых услуг технологии устаревают значительно быстрее. Это означает, что компаниям необходимо непрерывно инвестировать в развитие продуктов, безопасность и пользовательский опыт.
Когда кризисы становятся возможностями
Одним из самых тяжелых периодов в истории компании была пандемия Covid-19. Мобильность фактически остановилась, люди перестали перемещаться, и оборот компании за короткое время сократился примерно на 80 процентов. Ситуацию усложнял еще и тот факт, что компания, будучи учреждением электронных денег, не могла претендовать на часть государственных инструментов поддержки. Это создавало реальную угрозу для будущего, однако компания предпочла не ждать улучшения ситуации, а адаптироваться. За короткое время был создан портал вакцинации и предоставлены различные услуги по ИТ-разработке, которые в конкретный момент были необходимы рынку. Этот период стал одним из важнейших бизнес-уроков в истории компании. "Всегда найдется решение для любой проблемы", — говорит Бергс.
Пандемия еще раз подтвердила, как стремительно может меняться предпринимательская среда и насколько важной становится способность быстро адаптироваться к новым условиям. Однако, как только одна волна вызовов преодолена, уже приходится готовиться к следующим переменам. Сейчас все большее влияние на бизнес-среду оказывает стремительное развитие технологий, включая искусственный интеллект, который, подобно в свое время цифровизации или мобильным платежам, постепенно меняет как модели деятельности компаний, так и привычки клиентов. Руководство компании считает, что и эти перемены нужно воспринимать не как угрозу, а как возможность создавать новые услуги и выстраивать более эффективные процессы.
SIA Mobilly уже сейчас активно использует искусственный интеллект в процессах разработки продуктов. Это помогает программистам работать эффективнее, быстрее разрабатывать функционал и сокращать объем рутинной работы. Тем не менее, в компании не верят в сценарий, при котором программистов полностью заменит искусственный интеллект. Технологии позволят выполнять больше задач с помощью имеющихся ресурсов, однако роль человека по-прежнему останется существенной. В свою очередь, в финансовой сфере внедрение искусственного интеллекта будет происходить медленнее, чем в других отраслях, так как платежные учреждения должны быть способны объяснять регуляторам каждое принятое решение и логику работы алгоритма. Безопасность и надежность в финансовом секторе всегда будут важнее скорости.
Следующая цель — Европа
Говоря о развитии экспорта, Валдис Бергс подчеркивает, что качество технологии — это лишь половина формулы успеха. Вторая половина — это партнеры. "Если у тебя будет отличная технология, но не будет местных партнеров и знания рынка, технология сама по себе не поможет", — объясняет он. Противоположный сценарий тоже не работает, так как даже лучшие продавцы не могут продать продукт, который не решает проблему клиента. Это означает, что экспортирующие технологические компании должны одновременно уметь создавать как конкурентоспособные продукты, так и сильные партнерские отношения на местных рынках.
Mobilly уже стало лидером латвийского рынка в платежах за мобильность, однако амбиции компании гораздо больше. В течение следующих десяти лет она хочет стать одной из ведущих платформ платежей за мобильность в Европе, развивая как существующие продукты, так и новые решения для повседневных платежей. Важную роль в этом развитии будут играть зарядка электромобилей и решения для умного города. Инфраструктура зарядки в Европе продолжает стремительно расти, и в компании есть уверенность, что в ближайшие годы все больше повседневных платежей станут автоматическими и практически невидимыми для пользователя. В свою очередь, цель Mobilly — обеспечить, чтобы все эти услуги были доступны в одном месте.
"Никогда нельзя останавливаться", — это один из главных выводов Валдиса Бергса, который проходит через всю историю развития Mobilly. Способность непрерывно двигаться вперед, адаптироваться к переменам и искать новые решения даже в сложных обстоятельствах позволила компании вырасти из местного платежного решения в значимого технологического игрока. Возможно, именно этот подход лучше всего характеризует не только путь роста Mobilly, но и способность латвийских технологических компаний конкурировать и развиваться в международном масштабе.