В Риге создадут "зеленые коридоры": где они появятся и зачем нужны?
Рижское самоуправление приступает к реализации проекта «Развитие и внедрение зеленой инфраструктуры в историческом центре Риги». В ходе проекта будут созданы "зеленые коридоры", которые помогут улучшить городской микроклимат.
Проект предусматривает модернизацию существующих и создание новых зеленых насаждений вдоль улиц. Планируется использовать разнообразные растения — луговые посадки, многолетники, декоративные злаки и кустарники, которые помогут улучшить качество воздуха, снизить температуру на улицах и повысить биологическое разнообразие в городе.
Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды и ее накопление в почве за счет создания устойчивых систем управления ливневыми водами в приствольных лунках и вдоль тротуаров, включая современные решения для полива зеленых насаждений, а также устройства дождевых садов на крупных озелененных территориях.
Кроме того, в рамках проекта будут определены места, где в соответствии с требованиями Закона о защитных зонах и разработанными решениями по озеленению можно будет высадить новые деревья.
Проект планируется реализовать на следующих территориях:
- улица Аусекля (0,45 км);
- улица Элизабетес на участке от улицы Экспорта до улицы Кришьяня Барона (1,7 км);
- улица Кришьяня Валдемара на участке от бульвара Райня до улицы Шарлотес (1,8 км);
- сквер на пересечении улиц Кришьяня Валдемара и Аристида Бриана (0,09 га);
- зеленая зона рядом с Рижским французским лицеем по адресу: улица Кришьяня Валдемара, 48 (0,03 га).
В ходе реализации проекта также будет проанализировано размещение парковочных мест и необходимость изменения организации дорожного движения. После оценки существующих парковок на тротуарах будут искать решения по их оптимизации, по возможности перенося парковочные места исключительно на проезжую часть и улучшая распределение городского пространства.
Созданная в рамках проекта зеленая инфраструктура поможет снизить эффект городского теплового острова, уменьшить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре Риги.
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