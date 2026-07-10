В Риге создадут "зеленые коридоры": где они появятся и зачем нужны?
Фото: LETA
Улице Валдемара повезло - ее озеленят.
В Латвии

В Риге создадут "зеленые коридоры": где они появятся и зачем нужны?

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Otkrito.lv

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Рижское самоуправление приступает к реализации проекта «Развитие и внедрение зеленой инфраструктуры в историческом центре Риги». В ходе проекта будут созданы "зеленые коридоры", которые помогут улучшить городской микроклимат.

Проект предусматривает модернизацию существующих и создание новых зеленых насаждений вдоль улиц. Планируется использовать разнообразные растения — луговые посадки, многолетники, декоративные злаки и кустарники, которые помогут улучшить качество воздуха, снизить температуру на улицах и повысить биологическое разнообразие в городе.

Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды и ее накопление в почве за счет создания устойчивых систем управления ливневыми водами в приствольных лунках и вдоль тротуаров, включая современные решения для полива зеленых насаждений, а также устройства дождевых садов на крупных озелененных территориях.

Кроме того, в рамках проекта будут определены места, где в соответствии с требованиями Закона о защитных зонах и разработанными решениями по озеленению можно будет высадить новые деревья.

Проект планируется реализовать на следующих территориях:

  • улица Аусекля (0,45 км);
  • улица Элизабетес на участке от улицы Экспорта до улицы Кришьяня Барона (1,7 км);
  • улица Кришьяня Валдемара на участке от бульвара Райня до улицы Шарлотес (1,8 км);
  • сквер на пересечении улиц Кришьяня Валдемара и Аристида Бриана (0,09 га);
  • зеленая зона рядом с Рижским французским лицеем по адресу: улица Кришьяня Валдемара, 48 (0,03 га).

В ходе реализации проекта также будет проанализировано размещение парковочных мест и необходимость изменения организации дорожного движения. После оценки существующих парковок на тротуарах будут искать решения по их оптимизации, по возможности перенося парковочные места исключительно на проезжую часть и улучшая распределение городского пространства.

Созданная в рамках проекта зеленая инфраструктура поможет снизить эффект городского теплового острова, уменьшить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре Риги.

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