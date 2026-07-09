Fitch предупредило о риске дефолта airBaltic уже в этом году
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило оценку финансового положения латвийской национальной авиакомпании airBaltic и присвоило ей так называемый «негативный статус наблюдения». Это означает, что в ближайшее время рейтинг компании может быть понижен, если ее финансовое положение продолжит ухудшаться.
Сейчас долгосрочный кредитный рейтинг airBaltic остается на уровне CCC- - это один из самых низких рейтингов, который говорит о высоком риске финансовых проблем и неспособности выполнять свои обязательства.
В Fitch объяснили, что компания испытывает все более серьезные финансовые трудности и нехватку свободных денег. По мнению агентства, без дополнительной внешней финансовой помощи airBaltic может столкнуться с кризисом ликвидности или даже быть вынуждена реструктурировать долги - то есть договариваться с кредиторами об изменении условий их погашения.
Кроме того, аналитики считают, что вероятность того, что авиакомпания уже в этом году не сможет выполнить часть своих финансовых обязательств, заметно выросла.
Одной из причин стало то, что 26 июня airBaltic не перечислила около 21 млн евро на специальный резервный счет для обслуживания облигаций. Из-за этого процентная ставка по очередной выплате по облигациям, которая должна состояться 14 августа, выросла с 14,5% до 16,5%.
По мнению Fitch, такой шаг свидетельствует о серьезных проблемах с ликвидностью и повышает риск возможного дефолта уже в этом году.
В агентстве также отмечают, что без привлечения новых источников финансирования компании, вероятно, придется реструктурировать долги. Дополнительное давление оказывает и рост цен на авиационное топливо.
Эксперты оценили и государственный заем в размере 30 млн евро, который airBaltic получила в апреле. По их мнению, этой суммы недостаточно, чтобы существенно улучшить финансовое положение компании.
При этом Fitch считает, что даже если дополнительные средства вложат нынешние акционеры - государство Латвия или немецкая авиакомпания Lufthansa, - этого может оказаться недостаточно для долгосрочного решения проблемы. Кроме того, правила Евросоюза ограничивают возможность оказания крупной государственной финансовой помощи авиакомпаниям.
Как сообщалось ранее, в первом квартале этого года убытки группы airBaltic составили 70,1 млн евро - это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка выросла на 12,3% и достигла 149,1 млн евро.
В самой авиакомпании объяснили рост убытков колебаниями валютных курсов, увеличением расходов на финансирование, сокращением коммерческой поддержки и продолжающимся ростом затрат.
По итогам прошлого года выручка airBaltic составила 779,3 млн евро, а убытки - 44,3 млн евро. Несмотря на отрицательный финансовый результат, это было в 2,7 раза меньше, чем годом ранее.
В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров - на 1% больше, чем в 2024 году.
Сейчас 88,37% акций airBaltic принадлежат государству Латвия. Еще 10% владеет немецкая Lufthansa, 1,62% - компании Aircraft Leasing 1 датского инвестора Ларса Тусена, а оставшиеся 0,01% принадлежат другим акционерам.
Изначально компания рассчитывала привлечь деньги за счет выхода на биржу (IPO), однако после финансовых результатов 2025 года и изменений на рынке этот план был отложен. В годовом отчете airBaltic отмечается, что IPO больше не рассматривается как источник финансирования в 2026 году.
Более того, руководство компании ожидает, что в 2026 году свободный денежный поток останется отрицательным. Для финансирования работы в зимнем сезоне 2026/2027 годов компании, по собственным оценкам, потребуется дополнительная финансовая поддержка в размере от 100 до 150 млн евро.