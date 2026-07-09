Fitch предупредило о риске дефолта airBaltic уже в этом году

В Fitch объяснили, что компания испытывает все более серьезные финансовые трудности и нехватку свободных денег. По мнению агентства, без дополнительной внешней финансовой помощи airBaltic может столкнуться с кризисом ликвидности или даже быть вынуждена реструктурировать долги - то есть договариваться с кредиторами об изменении условий их погашения.