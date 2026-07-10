Эксперт назвал важнейшее условие, из-за которого РФ не сможет напасть на страны Балтии

Сакс сказал, что если бы Россия пожелала вступить в военный конфликт с НАТО, то для подготовки к этому она должна была бы провести полную мобилизацию и сделать очень серьезные приготовления, поскольку это означало бы самый крупный из всех возможных военных конфликтов, который только можно представить в современном мире.