Эксперт назвал важнейшее условие, из-за которого РФ не сможет напасть на страны Балтии
У России нет достаточно эффективной системы ПВО. Без нее представить себе, что Москва решится напасть на страну НАТО, практически невозможно. Об этом в интервью rus.err.ee заявил эксперт по вопросам безопасности и бывший глава Департамента внешней разведки Эстонии Райнер Сакс.
В условиях, когда у России фактически отсутствует эффективная противовоздушная оборона от украинских дальнобойных ударов, нет оснований полагать, что она может готовить крупную военную провокацию против одной из стран НАТО, заявил Райнер Сакс.
В последние недели в западных средствах массовой информации появилась целая серия статей, в которых анонимные источники в сфере безопасности предупреждают о возможных провокациях со стороны России как в Польше, так и в странах Балтии.
Например, газета The Telegraph недавно писала, что США предупредили Польшу о возможной российской провокации на ее территории. Также польские источники в сфере безопасности не исключают и более конвенционального нападения, например, небольшого вторжения сухопутных войск России на восточный фланг НАТО.
"За этим не стоит какой-либо конкретной информации, поэтому комментировать подобные заявления очень сложно. Насколько я понимаю, премьер-министр Польши лишь повторил предупреждение, ранее прозвучавшее со стороны США, добавив, что Польша готовится к любому возможному развитию событий", – сказал Сакс.
"Нападение сухопутных войск с целью провокации я бы исключил, писать о подобных вещах – это глупость", – добавил он.
Сакс сказал, что если бы Россия пожелала вступить в военный конфликт с НАТО, то для подготовки к этому она должна была бы провести полную мобилизацию и сделать очень серьезные приготовления, поскольку это означало бы самый крупный из всех возможных военных конфликтов, который только можно представить в современном мире.
"На данный момент лично я не видел ни одного факта, указывающего на то, что Россия ведет какие-либо приготовления к военным действиям на каком-то другом направлении. Весь ресурс, который Россия сейчас использует, направлен на военные действия и агрессию против Украины. На большее у них в данный момент ресурса нет", – прокомментировал Сакс.
Информационные же атаки со стороны России, по словам Сакса, происходят ежедневно. "И в нашем регионе ведь тоже видны эти разведывательные и контрразведывательные действия. Дроны попадают в наше воздушное пространство, так что эти инциденты происходят постоянно уже на протяжении длительного времени", – сказал Сакс.
По словам Сакса, при планировании своих провокаций Россия чаще всего использует ситуацию, возникшую в той или иной стране, а не пытается агрессивно изменить ситуацию сама, если речь идет о странах Европейского союза и НАТО. А различные гибридные операции в западных странах происходят независимо от войны в Украине. В качестве примеров эксперт привел порчу автомобиля министра внутренних дел Эстонии, взрыв склада боеприпасов в Чехии, организацию покушения на руководителя немецкого производителя оружия Rheinmetall и так далее.