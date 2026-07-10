Чтобы получить прощение у МОК, России пришлось исключить из ОКР захваченные у Украины территории

После того как в конце 2024 года председателем ОКР стал Михаил Дегтярев, одной из его главных задач была объявлена «спортивная реинтеграция» России. Для этого Олимпийский комитет России изменил свой устав: из него исчезли любые упоминания оккупированных украинских территорий. Также были исключены положения, позволявшие считать членами ОКР олимпийские советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которые РФ объявила своими. В новой редакции устава закреплено, что ОКР действует в соответствии с Олимпийской хартией и распространяет свою юрисдикцию только на организации, признание которых не противоречит требованиям МОК.