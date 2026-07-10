Чтобы получить прощение у МОК, России пришлось исключить из ОКР захваченные у Украины территории
Чтобы добиться восстановления членства в Международном олимпийском комитете (МОК), Олимпийскому комитету России (ОКР) пришлось отказаться от включения в свой состав спортивных организаций с захваченных у Украины территорий. Именно после этого МОК снял с ОКР введенное ранее отстранение.
МОК бессрочно отстранил Олимпийский комитет России в 2023 году после того, как в его состав были включены олимпийские советы оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Крыма. В МОК сочли это нарушением Олимпийской хартии.
После того как в конце 2024 года председателем ОКР стал Михаил Дегтярев, одной из его главных задач была объявлена «спортивная реинтеграция» России. Для этого Олимпийский комитет России изменил свой устав: из него исчезли любые упоминания оккупированных украинских территорий. Также были исключены положения, позволявшие считать членами ОКР олимпийские советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которые РФ объявила своими. В новой редакции устава закреплено, что ОКР действует в соответствии с Олимпийской хартией и распространяет свою юрисдикцию только на организации, признание которых не противоречит требованиям МОК.
Именно после этих изменений Международный олимпийский комитет принял решение восстановить членство ОКР. Однако ФИФА и УЕФА пока не собираются следовать примеру МОК, поэтому российские футбольные сборные по-прежнему остаются отстраненными от международных турниров, включая чемпионат Европы 2028 года.
Otkrito.lv ранее писал о том, что Латвия и Украина осудили смягчения санкций МОК в отношении России.