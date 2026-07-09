НАТО приняло важное решение относительно обороны стран Балтии
НАТО согласовало преобразование многолетней миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в миссию противовоздушной обороны.
Решение расширит полномочия пилотов, которые теперь смогут не только сопровождать воздушные цели, но и уничтожать объекты, представляющие угрозу. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Для Латвии это означает существенное усиление защиты воздушного пространства. Вместе с Литвой и Эстонией страна не располагает собственными истребителями, поэтому безопасность ее неба с 2004 года обеспечивают союзники по НАТО. Миссия была создана сразу после вступления трех балтийских государств в альянс.
До сих пор основной задачей миссии было обнаружение, идентификация и сопровождение российских военных самолетов, которые регулярно совершают полеты над международными водами у границ Латвии, Литвы и Эстонии.
В этом году самолеты НАТО впервые открыли огонь в рамках выполнения миссии, уничтожив беспилотники, залетевшие в воздушное пространство Эстонии и Латвии. В НАТО отметили, что это стало первым случаем применения оружия в рамках миссии для защиты территории альянса.
«Нынешняя миссия воздушного патрулирования предназначена для мирного времени, когда истребители лишь реагируют на инциденты, сопровождая воздушные суда. Таким образом мы демонстрируем, что замечаем происходящее. Это своего рода сдерживание. Но сегодня ситуация уже не является полностью мирной», — заявил Науседа.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в социальной сети X, что обновленная миссия обеспечит «большую гибкость и более быстрое реагирование на воздушные угрозы».
В настоящее время истребители миссии Baltic Air Policing поднимаются в воздух для перехвата и идентификации каждого российского военного самолета, который летит над международными водами рядом с Латвией, Литвой и Эстонией — от Калининградской области до Финского залива.
После аннексии Крыма Россией в 2014 году миссия была значительно усилена. Сейчас в ней участвуют более десятка истребителей, предоставляемых по ротации тремя странами НАТО, которые базируются на двух аэродромах в Балтийском регионе.