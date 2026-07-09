НАТО приняло важное решение относительно обороны стран Балтии

«Нынешняя миссия воздушного патрулирования предназначена для мирного времени, когда истребители лишь реагируют на инциденты, сопровождая воздушные суда. Таким образом мы демонстрируем, что замечаем происходящее. Это своего рода сдерживание. Но сегодня ситуация уже не является полностью мирной», — заявил Науседа.