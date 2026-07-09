Верхнего предела практически нет: мастер рассказал, сколько сегодня в Латвии получают кровельщики
Опытный кровельщик в Латвии может получать более 2000 евро "на руки", а верхнего предела доходов практически нет, уверен мастер своего дела Арманд Лиеде.
Кровельщик — это строительный рабочий, специалист по монтажу, ремонту и обслуживанию крыш (кровли) зданий и сооружений. Это одна из ключевых и самых ответственных профессий в строительстве, так как именно от качества работы кровельщика зависит, будет ли дом защищен от дождя, снега, ветра и потерь тепла.
Заработок кровельщика в Латвии напрямую зависит от уровня мастерства, опыта и качества выполняемой работы. Об этом в эфире TV24 рассказал член правления Латвийской ассоциации кровельщиков и мастер-кровельщик Арманд Лиеде. По его словам, начинающие специалисты получают меньше, однако квалифицированные мастера могут рассчитывать на значительно более высокий доход.
«Кровельщик не зарабатывает меньше двух тысяч. В принципе — чистыми», — сказал Лиеде. При этом эксперт подчеркнул, что назвать верхний предел заработка практически невозможно. «Предел может быть довольно высоким. Вопрос в квалификации специалиста и в том, что он умеет».
По словам Лиеде, размер зарплаты определяется не желанием работника получать больше, а его профессиональными возможностями. «Важно не то, сколько я хочу, а что ты можешь сделать».
Эксперт также сравнил ситуацию с Германией, где труд кровельщиков оплачивается по высоким почасовым ставкам. «В Германии ситуация похожая, только там действуют почасовые ставки. У кровельщиков самые высокие ставки среди всех строительных специальностей».
По мнению Лиеде, такая тенденция характерна не только для Латвии, но и для других стран: профессиональные кровельщики остаются одними из наиболее востребованных и высокооплачиваемых специалистов строительной отрасли. В заключение он отметил, что высокий доход приходит вместе с профессионализмом. «Чем больше и качественнее ты умеешь выполнять работу, тем, конечно, значительно больше можешь заработать», — подчеркнул эксперт.