Верхнего предела практически нет: мастер рассказал, сколько сегодня в Латвии получают кровельщики

По мнению Лиеде, такая тенденция характерна не только для Латвии, но и для других стран: профессиональные кровельщики остаются одними из наиболее востребованных и высокооплачиваемых специалистов строительной отрасли. В заключение он отметил, что высокий доход приходит вместе с профессионализмом. «Чем больше и качественнее ты умеешь выполнять работу, тем, конечно, значительно больше можешь заработать», — подчеркнул эксперт.