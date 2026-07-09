На Рижский центральный рынок за лесными лакомствами: сколько сейчас стоят лисички и черника
Середина лета - лучшее время для любителей свежих лесных и садовых витаминов. На прилавках Рижского центрального центрального рынка наконец-то вовсю запестрели черника и лисички, цены на которые еще недавно кусались.
Если в начале сезона первые лесные грибы стоили очень дорого, а лесной черники на прилавках и вовсе не было, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Природа берет свое, предложение растет, а цены идут вниз на радость покупателям. Главной вопрос - сколько это стоит?
Желтые лисички, за которые еще недавно просили немалые деньги, теперь стали гораздо доступнее. За литр отборных грибов продавцы просят 5 евро. Это отличный повод приготовить классическую летнюю классику — молодую латвийскую картошку с лисичками в сметанном соусе.
Цена на лесную чернику также составляет в среднем 5 евро за литр.
Не отстает от лесного ассортимента и садовая ягода. За местную латвийскую клубнику прямо с грядки придется заплатить от 5 до 8 евро за килограмм, в зависимости от размера и сорта. Для тех, кто предпочитает другие ягоды, отличной новостью станет цена на черешню. Ее сейчас можно приобрести в среднем по цене от 4 до 6 евро за килограмм. А если прийти на рынок под закрытие, то можно купить ягоды подешевле.