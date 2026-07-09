На Рижский центральный рынок за лесными лакомствами: сколько сейчас стоят лисички и черника

Не отстает от лесного ассортимента и садовая ягода. За местную латвийскую клубнику прямо с грядки придется заплатить от 5 до 8 евро за килограмм, в зависимости от размера и сорта. Для тех, кто предпочитает другие ягоды, отличной новостью станет цена на черешню. Ее сейчас можно приобрести в среднем по цене от 4 до 6 евро за килограмм. А если прийти на рынок под закрытие, то можно купить ягоды подешевле.