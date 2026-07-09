Трамп перешел к шантажу: хотите американские войска в Европе - отдайте Гренландию
Президент США Дональд Трамп неожиданно связал будущее американского военного присутствия в Европе с возможной сделкой по Гренландии, вновь заявив о намерении добиться перехода острова под контроль Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшее сокращение численности американских войск в Европе может зависеть от того, удастся ли Вашингтону достичь соглашения по Гренландии. Отвечая на вопрос журналистов на борту президентского самолета Air Force One, Трамп подчеркнул, что окончательное решение по военному присутствию США в Европе пока не принято. «Я еще не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии», — сказал американский лидер.
По словам Трампа, дальнейшие шаги будут определяться тем, сможет ли он добиться, как он выразился, «очень хорошего соглашения по Гренландии».
Свое заявление президент сделал вскоре после прибытия на саммит НАТО, где вновь подтвердил свою позицию о том, что Гренландия должна перейти под контроль Соединенных Штатов.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявлял, что в Вашингтоне считают переход острова под контроль США единственным способом устранить долгосрочные угрозы безопасности в этом стратегически важном регионе.
В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен решительно отвергла подобные требования, подчеркнув, что вопрос принадлежности Гренландии не подлежит обсуждению.
Еще в начале года Трамп открыто заявлял о намерении взять Гренландию под контроль, что вызвало серьезную напряженность в отношениях США с союзником по НАТО — Данией, а также породило дискуссии о единстве Североатлантического альянса. Американский президент утверждал, что, оставаясь под управлением Дании, Гренландия не сможет эффективно противостоять угрозам со стороны России и Китая, а это, по его мнению, представляет риск и для безопасности самих Соединенных Штатов.
Комментируя заявления президента США Дональд Трамп о Гренландия, президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что позиция Латвии не изменилась: Гренландия является частью Дании. Вместе с тем он отметил, что безопасность Арктического региона приобретает все большее значение.