Трамп перешел к шантажу: хотите американские войска в Европе - отдайте Гренландию

Еще в начале года Трамп открыто заявлял о намерении взять Гренландию под контроль, что вызвало серьезную напряженность в отношениях США с союзником по НАТО — Данией, а также породило дискуссии о единстве Североатлантического альянса. Американский президент утверждал, что, оставаясь под управлением Дании, Гренландия не сможет эффективно противостоять угрозам со стороны России и Китая, а это, по его мнению, представляет риск и для безопасности самих Соединенных Штатов.