CSDD вводит новый порядок продления и замены водительских удостоверений
Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн.
Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав.
Планируется, что с 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг CSDD, если данные человека уже внесены в Государственный регистр транспортных средств и их водителей.
Чтобы исключить риск мошенничества, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через Единую систему аутентификации. Кроме того, будет проверяться, выполнены ли все необходимые условия, например пройден ли медицинский осмотр и исполнены ли административные обязательства.
Дистанционная услуга будет доступна тем водителям, чьи фотография и изображение подписи, хранящиеся в регистре, были сделаны не более пяти лет назад. Это необходимо для того, чтобы в новом удостоверении использовались актуальные данные.
Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через пакомат или лично в клиентском центре CSDD.
В Министерстве сообщения отмечают, что такое решение позволит сэкономить время и расходы на дорогу людям, которые живут или работают далеко от клиентских центров CSDD.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том что CSDD вводит новый порядок организации техосмотра, который затронет каждого автовладельца в Латвии.