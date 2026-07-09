Европейский парламент приблизился к введению цифрового евро - что это значит для граждан?
Европейский парламент поддержал начало переговоров о введении цифрового евро, что стало еще одним шагом на пути к новой форме электронных платежей на всей территории Европейского союза.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен выпустить в обращение новую форму электронных денег — цифровой евро, который можно будет использовать как для онлайн-, так и для офлайн-транзакций. Транзакции в цифровых евро можно будет совершать без раскрытия личных данных. Персональные данные будут обрабатываться только в объеме, необходимом для функционирования системы, чтобы обеспечить конфиденциальность пользователей.
Предприятия будут обязаны принимать цифровой евро в качестве платежного средства; исключение может быть сделано только для индивидуальных предпринимателей, а также малых и микропредприятий, которые не используют другие цифровые способы оплаты.
Основные услуги для клиента должны быть бесплатными. Это включает в себя открытие счета, внесение средств, управление счетом, а также предоставление как минимум одного платежного инструмента. Для защиты финансовой системы будет установлен лимит на сумму, которую каждый человек сможет хранить в цифровых евро.
Банкам и поставщикам платежных услуг из стран ЕС, не входящих в еврозону, также будет разрешено распространять цифровой евро.
Страны еврозоны будут обязаны обеспечивать доступность наличных денег, а предприятия — принимать их. Государства должны будут следить за доступностью наличных, уделяя особое внимание уязвимым группам, в том числе пожилым, людям с низкими доходами и тем, у кого нет доступа к традиционной банковской системе.
Создание цифрового евро готовится в рамках пакета законодательных актов о единой валюте, который включает три документа: регламент о введении цифрового евро, регламент о предоставлении услуг цифрового евро поставщиками платежных услуг из государств-членов, не входящих в еврозону, и регламент о статусе банкнот и монет евро как законного платежного средства.
Позиция парламента по вопросу о введении цифрового евро была принята на пленарном заседании: 416 голосов «за», 169 «против», 22 воздержавшихся. В ближайшее время Парламент начнет переговоры с Ирландией, председательствующей в Совете ЕС, о введении цифрового евро и связанных с этим окончательных деталях. Переговоры со стороны Парламента будет вести докладчик Фернандо Наваррете Рохас (EPP, Испания).