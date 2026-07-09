Европейский парламент приблизился к введению цифрового евро - что это значит для граждан?

Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен выпустить в обращение новую форму электронных денег — цифровой евро, который можно будет использовать как для онлайн-, так и для офлайн-транзакций. Транзакции в цифровых евро можно будет совершать без раскрытия личных данных. Персональные данные будут обрабатываться только в объеме, необходимом для функционирования системы, чтобы обеспечить конфиденциальность пользователей.