Каждый четвертый родитель в Латвии вообще не знает, на что их ребенок тратит деньги
Большинство детей в странах Балтии получают карманные деньги, но родители часто дают их без четкой системы. По данным исследования SEB, в Латвии карманные деньги есть у 91% детей, однако почти четверть родителей не следит за их тратами.
Большинство детей в Латвии, Литве и Эстонии получают карманные деньги, и их размер растет вместе с возрастом ребенка. Однако новейшее исследование SEB banka выявляет противоречие: несмотря на то что детские финансы становятся все более цифровыми, многие родители по-прежнему дают карманные деньги без четкой системы и часто не следят за тратами детей, не используя возможности технологий.
Деньги «по запросу», а не по плану
Карманные деньги в странах Балтии стали повседневной нормой. В Латвии их получают 91% детей, в Литве - 89%, а в Эстонии - 92%.
Литовские родители выделяются более щедрой поддержкой: дети там в среднем получают 45 евро в месяц, тогда как в Латвии и Эстонии средняя сумма карманных денег составляет около 35 евро. В Литве также чаще встречаются более крупные суммы - каждый пятый ребенок получает от 50 до 100 евро в месяц, а почти каждый десятый - более 100 евро.
Чаще всего в Литве детям дают от 20 до 50 евро в месяц, тогда как в Латвии и Эстонии дети чаще всего получают до 20 евро в месяц. В подростковом возрасте размер карманных денег во всех странах заметно увеличивается.
Данные опроса показывают, что одна из самых выраженных тенденций в Балтии - выдача карманных денег по необходимости, а не по заранее установленному графику. В Латвии так поступают 42% родителей, в Литве - 41%, а в Эстонии - даже 56%.
Ментор финансовой грамотности SEB banka Линда Шаблинска предупреждает, что это может затруднить детям обучение планированию своего бюджета и управлению деньгами до следующего раза, когда они их получат. «Карманные деньги по заранее оговоренным условиям - это не просто "дать деньги", а первый практический опыт планирования бюджета. Если ребенок знает, что в определенный день получит конкретную сумму, он учится принимать решения - потратить сразу, распределить на несколько дней или отложить на более крупную цель. В свою очередь деньги "по запросу" существенно ослабляют этот процесс обучения - ребенку уже не нужно думать о последствиях, потому что всегда есть возможность попросить еще. Последовательные условия помогают ребенку понять, что деньги - не безграничный ресурс, и формируют здоровое отношение к финансам уже в раннем возрасте. Именно умение планировать свои расходы до следующего раза, когда выдаются деньги, позже становится основой ответственного финансового поведения во взрослой жизни», - объясняет Линда Шаблинска.
Первая банковская карта уже в начальной школе, но треть родителей все еще дает только наличные
Несмотря на то что у большинства детей в Латвии (73%) и Эстонии (79%), а также у половины детей в Литве (51%) уже есть собственный банковский счет и платежная карта, примерно треть родителей по-прежнему предпочитает наличные. Остальные либо переводят карманные деньги детям на банковский счет, либо часть дают наличными, а часть переводят на счет.
Раньше всего собственную карту получают дети в Эстонии - там у большинства (61%) первая банковская карта появляется в возрасте до 10 лет. Похожая ситуация и в Латвии - более половины детей (54%) получают первую карту еще до 10 лет. В Литве дети получают свою первую платежную карту позже - 55% получают ее в возрасте 11-14 лет.
Родители, которые выбирают цифровые платежи, чаще всего объясняют это удобством и безопасностью: 72% указывают, что переводы позволяют быстро дать ребенку деньги, 54% считают, что так легче контролировать финансовые средства ребенка, а 47% признают, что так проще следить за тратами.
Почти четверть латвийских родителей не следит за тратами детей
Однако, несмотря на то что цифровые решения позволяют родителям удобно следить за финансовой активностью ребенка, значительная часть родителей этими возможностями не пользуется. В Латвии 23% родителей вообще не следят за финансовой ситуацией ребенка и его тратами. В соседних странах эта тенденция выражена еще сильнее - в Литве за финансами детей не следят 37% родителей, а в Эстонии - 27%.
При этом только половина латвийских родителей уверены, что их ребенок самостоятельно умеет планировать свои расходы, а 42% оценивают финансовые знания ребенка как слабые. «Банковская карта или приложение - отличный инструмент, но сами по себе они не учат ребенка финансовой грамотности. Технологии упрощают операции, но понимание денег формируется в семье. Четко проговоренные базовые финансовые принципы означают, что ребенку нужно объяснить простые вещи: откуда берутся деньги, почему не стоит тратить все сразу, почему имеет смысл копить и как отличать желания от потребностей. В цифровой среде это особенно важно, потому что деньги физически не видны - они "исчезают" одним кликом. У родителей есть возможность превратить это в совместный процесс обучения - обсуждать покупки, вместе ставить цели и регулярно смотреть остаток на счете. Хороший принцип - не контролировать, а вовлекаться. Потому что ребенок лучше всего учится не на запретах, а на опыте и разговорах», - напоминает Линда Шаблинска.
Опрос жителей Балтии по заказу SEB banka в мае этого года провела компания Norstat. В нем приняли участие 3020 респондентов, у которых есть дети в возрасте от 7 до 17 лет.