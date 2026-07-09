Каждый четвертый родитель в Латвии вообще не знает, на что их ребенок тратит деньги

Ментор финансовой грамотности SEB banka Линда Шаблинска предупреждает, что это может затруднить детям обучение планированию своего бюджета и управлению деньгами до следующего раза, когда они их получат. «Карманные деньги по заранее оговоренным условиям - это не просто "дать деньги", а первый практический опыт планирования бюджета. Если ребенок знает, что в определенный день получит конкретную сумму, он учится принимать решения - потратить сразу, распределить на несколько дней или отложить на более крупную цель. В свою очередь деньги "по запросу" существенно ослабляют этот процесс обучения - ребенку уже не нужно думать о последствиях, потому что всегда есть возможность попросить еще. Последовательные условия помогают ребенку понять, что деньги - не безграничный ресурс, и формируют здоровое отношение к финансам уже в раннем возрасте. Именно умение планировать свои расходы до следующего раза, когда выдаются деньги, позже становится основой ответственного финансового поведения во взрослой жизни», - объясняет Линда Шаблинска.