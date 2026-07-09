Он мечтал поднять семерых детей, но ушел в 35: вдова осталась одна с четверняшками и еще тремя сыновьями
Еще недавно семья Абрахамс из Шарлотта, штат Северная Каролина, рассказывала о своем большом чуде - рождении четверняшек. Теперь 35-летняя Ронджера Абрахамс пытается объяснить семерым детям, почему их отец больше не вернется домой.
35-летний Карлос Абрахамс умер 20 июня. Причину смерти семья публично не раскрывала. Ронджера назвала его уход внезапным и разрушительным для всей семьи. По ее словам, каждый из детей переживает потерю по-своему, а сама она теперь живет «день за днем».
Карлос и Ронджера были вместе 16 лет. Они поженились в 2010 году. До рождения четверняшек у пары уже было трое сыновей - Карлос, Кристиан и Кэмерон. В 2024 году семья стала еще больше: у них родились сразу четверо малышей - две девочки, Ария и Ания, и два мальчика, Кейден и Картер. По данным местных СМИ, это были редкие четверняшки - фактически две пары идентичных близнецов.
История семьи тогда звучала как настоящее чудо. После рождения дети провели больше месяца в отделении интенсивной терапии новорожденных, а когда наконец оказались дома, жизнь Абрахамсов превратилась в постоянный марафон. Кормления, бессонные ночи, старшие дети, работа, бизнес - все это супруги проходили вместе. В феврале 2025 года местные журналисты уже рассказывали о том, как семья из пяти человек внезапно стала семьей из девяти.
Карлос был не только отцом большой семьи. Он служил в Корпусе морской пехоты США, а позже открыл в Шарлотте ямайский ресторан и фуд-трак Crave'n Caribbean. Ронджера вспоминает его как человека, который очень много работал, хотел обеспечить семью и дать детям возможности, которых у него самого когда-то не было.
После смерти мужа женщина написала в соцсетях, что потеряла «вечную любовь», лучшего друга и человека, с которым прошла большую часть взрослой жизни. Она призналась, что теперь ей приходится учиться жить без мужчины, с которым она была 16 лет, и одновременно растить их детей.
Особенно тяжело, по словам Ронджеры, смотреть на то, как дети пытаются принять случившееся. Один из самых болезненных моментов произошел спустя несколько дней после трагедии. 9-летний Кристиан сказал братьям и сестрам, что скучает по папе. Тогда старший брат ответил: «Папа здесь» - и указал на сердце. После этого дети обнялись, а Кристиан помолился.
Ронджера говорит, что больше всего хочет, чтобы дети запомнили: отец любил их «больше, чем можно выразить словами». По ее словам, Карлос гордился ими, работал ради них и мечтал, чтобы у каждого из семерых была хорошая жизнь.
Вдова также призналась, что их семья, как и многие другие, проходила через периоды стресса и сильного давления. Она не раз просила мужа замедлиться, больше думать о здоровье и помнить, что его самочувствие важно не меньше, чем работа и мечты. Теперь Ронджера надеется, что история ее семьи заставит других людей внимательнее относиться к себе и не бояться просить о помощи.
«Никакая мечта, бизнес или успех не ценнее человеческой жизни», - сказала она.
После смерти Карлоса семья получила волну поддержки от родственников, друзей, прихожан, местных жителей и незнакомых людей. Сбор средств, который ранее создавали для помощи семье после рождения четверняшек, снова начал получать пожертвования.