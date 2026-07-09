Он мечтал поднять семерых детей, но ушел в 35: вдова осталась одна с четверняшками и еще тремя сыновьями

Вдова также призналась, что их семья, как и многие другие, проходила через периоды стресса и сильного давления. Она не раз просила мужа замедлиться, больше думать о здоровье и помнить, что его самочувствие важно не меньше, чем работа и мечты. Теперь Ронджера надеется, что история ее семьи заставит других людей внимательнее относиться к себе и не бояться просить о помощи.